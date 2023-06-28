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В России создали уникальный метод синтеза керамики для диодов и лазеров - РИА Новости, 28.06.2023
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Наука
 
03:00 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/nauka-1880060811.html
В России создали уникальный метод синтеза керамики для диодов и лазеров
В России создали уникальный метод синтеза керамики для диодов и лазеров - РИА Новости, 28.06.2023
В России создали уникальный метод синтеза керамики для диодов и лазеров
Новый метод производства люминофорной керамики, необходимой для производства диодов, лазеров и других фотонных приборов, разработали ученые Томского политеха... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T03:00
2023-06-28T03:00
наука
россия
томский политехнический университет
навигатор абитуриента
университетская наука
томск
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Новый метод производства люминофорной керамики, необходимой для производства диодов, лазеров и других фотонных приборов, разработали ученые Томского политеха. Новая импортозамещающая технология, по словам создателей, отличается от аналогов высокой производительностью и возможностью точно управлять свойствами продукта. Результаты опубликованы в журнале Materials.Люминофоры – вещества, преобразующие поглощаемую световую, механическую или тепловую энергию в световое излучение. Они используются в фотонике для изготовления люминесцентных ламп, светодиодов, индикаторов излучения и других приборов.Применяемые сегодня методы синтеза люминофорной керамики, по словам специалистов, часто приводят к возникновению дефектов в структуре материала. Это связано с низкой управляемостью процессов в ходе твердофазных реакций, а также с использованием вспомогательных веществ, продукты разложения которых остаются в керамике, снижая ее качество.Специалисты инженерной школы новых производственных технологий Томского политехнического университета предложили уникальный метод синтеза люминофорной керамики. По словам авторов, его отличия от аналогов – возможность точного управления свойствами продукта, высокие скорость и производительность."Особенность метода состоит в применении высокоэнергетического электронного пучка, под действием которого идет спекание порошков исходных оксидов. Разработка прежде всего ориентирована на создание в России импортонезависимого производства люминофоров для светодиодов, но в перспективе она позволит создавать широкий спектр материалов для современной фотоники", – рассказала профессор отделения материаловедения Томского политеха Елена Полисадова.В рамках новой технологии ученые создали метод промышленного получения иттрий-алюминиевого граната, легированного ионами церия, – ключевого материала для производства диодов с белым светом."Наша технология получения люминофорной керамики – самая быстрая из существующих, за одну секунду синтезируется сразу 10–20 граммов вещества. Смесь порошков подвергается мощному воздействию потока электронов, что приводит к радиолизу, то есть распаду оксидов на ионы с последующим соединением", – объяснила Полисадова.В ходе исследования ученые проанализировали влияние параметров электронного пучка и состава компонентов на конечный продукт. Эти данные станут основой для методов производства новых типов керамики, необходимых для создания фотосенсоров, лазеров, устройств фотовольтаики и других приборов, отметили в Томском политехе."Предложенный нами подход позволяет спекать разные вещества, оперативно меняя состав компонентов. Благодаря этому можно не только синтезировать керамику сложного состава, но и быстро выяснять закономерности влияния различных компонентов на свойства конечного продукта", – рассказала Елена Полисадова.Исследование проводится при поддержке гранта Российского научного фонда №23-73-00108. В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить разработку универсальных технологий радиационного синтеза материалов на основе тугоплавких соединений.Томский политех является участником государственной программы поддержки вузов "Приоритет-2030".
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россия, томский политехнический университет, навигатор абитуриента, университетская наука, томск
Наука, Россия, Томский политехнический университет, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Томск

В России создали уникальный метод синтеза керамики для диодов и лазеров

© iStock.com / Jorge_53Cветодиодные ленты
Cветодиодные ленты - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© iStock.com / Jorge_53
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Новый метод производства люминофорной керамики, необходимой для производства диодов, лазеров и других фотонных приборов, разработали ученые Томского политеха. Новая импортозамещающая технология, по словам создателей, отличается от аналогов высокой производительностью и возможностью точно управлять свойствами продукта. Результаты опубликованы в журнале Materials.
Люминофоры – вещества, преобразующие поглощаемую световую, механическую или тепловую энергию в световое излучение. Они используются в фотонике для изготовления люминесцентных ламп, светодиодов, индикаторов излучения и других приборов.
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Применяемые сегодня методы синтеза люминофорной керамики, по словам специалистов, часто приводят к возникновению дефектов в структуре материала. Это связано с низкой управляемостью процессов в ходе твердофазных реакций, а также с использованием вспомогательных веществ, продукты разложения которых остаются в керамике, снижая ее качество.
Специалисты инженерной школы новых производственных технологий Томского политехнического университета предложили уникальный метод синтеза люминофорной керамики. По словам авторов, его отличия от аналогов – возможность точного управления свойствами продукта, высокие скорость и производительность.
«
"Особенность метода состоит в применении высокоэнергетического электронного пучка, под действием которого идет спекание порошков исходных оксидов. Разработка прежде всего ориентирована на создание в России импортонезависимого производства люминофоров для светодиодов, но в перспективе она позволит создавать широкий спектр материалов для современной фотоники", – рассказала профессор отделения материаловедения Томского политеха Елена Полисадова.
В рамках новой технологии ученые создали метод промышленного получения иттрий-алюминиевого граната, легированного ионами церия, – ключевого материала для производства диодов с белым светом.
"Наша технология получения люминофорной керамики – самая быстрая из существующих, за одну секунду синтезируется сразу 10–20 граммов вещества. Смесь порошков подвергается мощному воздействию потока электронов, что приводит к радиолизу, то есть распаду оксидов на ионы с последующим соединением", – объяснила Полисадова.
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В ходе исследования ученые проанализировали влияние параметров электронного пучка и состава компонентов на конечный продукт. Эти данные станут основой для методов производства новых типов керамики, необходимых для создания фотосенсоров, лазеров, устройств фотовольтаики и других приборов, отметили в Томском политехе.
"Предложенный нами подход позволяет спекать разные вещества, оперативно меняя состав компонентов. Благодаря этому можно не только синтезировать керамику сложного состава, но и быстро выяснять закономерности влияния различных компонентов на свойства конечного продукта", – рассказала Елена Полисадова.
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Исследование проводится при поддержке гранта Российского научного фонда №23-73-00108. В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить разработку универсальных технологий радиационного синтеза материалов на основе тугоплавких соединений.
Томский политех является участником государственной программы поддержки вузов "Приоритет-2030".
 
НаукаРоссияТомский политехнический университетНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаТомск
 
 
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