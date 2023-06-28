https://ria.ru/20230628/nashestvie-1880927095.html

Калужский губернатор объяснил перенос фестиваля "Нашествие" на 2024 год

Калужский губернатор объяснил перенос фестиваля "Нашествие" на 2024 год - РИА Новости, 28.06.2023

Калужский губернатор объяснил перенос фестиваля "Нашествие" на 2024 год

Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2024 год в том числе из-за сложностей с постройкой инфраструктуры в новом месте, а не из-за жалоб жителей, рассказал РИА... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:37

2023-06-28T15:37

2023-06-28T15:43

новости культуры

калужская область

владислав шапша

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2024 год в том числе из-за сложностей с постройкой инфраструктуры в новом месте, а не из-за жалоб жителей, рассказал РИА Новости губернатор Калужской области Владислав Шапша. Ранее организаторы фестиваля рассказали РИА Новости, что, оценив ситуацию и взвесив все риски вместе с федеральными силовыми ведомствами и службами, они решили перенести "Нашествие" на 26-28 июля 2024 года из соображений безопасности. "Они же первый раз должны были проводить у нас, да. Если "Дикая мята" (фестиваль в Тульской области - ред.) проводится там несколько лет, и там уже инфраструктура организована, там многие вещи уже сделаны. Здесь надо было делать все с нуля, и делать это в такой ситуации было сложно. Вот из-за этого было, не из-за того, что кто-то высказался "против" или "за", - сказал Шапша РИА Новости. Он отметил, что власти в постоянном контакте с жителями региона, "слышат их", скорректировали все детали, но все равно организационно было сложно. "Большинство людей, мы с ними встречались лично, общались, они очень дружелюбные и позитивно отнеслись к проведению такого фестиваля, но, конечно, при выборе места мы еще раз посмотрим, чтобы никто не был обижен и затронуты чьи-то интересы, но фестиваль обязательно состоится", - сказал Шапша, отвечая на вопрос, повлияло ли как-то недовольство местных жителей на изменение места мероприятия и его перенос на следующий год. Он подчеркнул, что власти региона в следующем году учтут все сложности, с которыми пришлось столкнуться при планировании фестиваля в этом году, а организаторы "Нашествия" не меняют свое желание провести мероприятие в Калужской области. В 2024 году фестиваль запланирован у деревни Аристово Боровского района Калужской области. Ранее он планировался у деревни Митяево того же района. Организаторы заявляли, что гостей ждут музыка, театр, кино, историческая реконструкция. Согласно заявленному списку участников, на сцене должны были выступить более 100 известных музыкальных коллективов, среди которых "Чайф", "Алиса", "Ария", Lumen, "Чиж & Co", "25/17", "Жуки". Последний раз фестиваль "Нашествие" проводился в июле 2019 года в Тверской области. Событие не состоялось в 2020 году из-за предписаний Роспотребнадзора. Организаторы сообщили о переносе мероприятия на июль 2021 года, однако рост заболеваемости россиян коронавирусом вновь заставил отменить форум. В 2022 году проведение фестиваля перенесли на лето 2023 года без объяснения причин.

https://ria.ru/20230628/arbenina-1880835939.html

https://ria.ru/20230619/festival-1879080392.html

калужская область

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Влада Копылова

новости культуры, калужская область, владислав шапша, рок-фестиваль "нашествие", новости шоу-бизнеса