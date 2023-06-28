https://ria.ru/20230628/narkotrafik-1880915480.html

В Испании ликвидировали ОПГ, занимавшуюся международным наркотрафиком

В Испании ликвидировали ОПГ, занимавшуюся международным наркотрафиком - РИА Новости, 28.06.2023

В Испании ликвидировали ОПГ, занимавшуюся международным наркотрафиком

Сотрудники испанских спецслужб ликвидировали преступную группу, занимавшуюся контрабандой наркотиков в страны Центральной Европы, сообщило в среду министерство... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:08

2023-06-28T15:08

2023-06-28T15:08

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сотрудники испанских спецслужб ликвидировали преступную группу, занимавшуюся контрабандой наркотиков в страны Центральной Европы, сообщило в среду министерство внутренних дел Испании. "Гражданская гвардия и Служба таможенного надзора Налогового агентства в сотрудничестве с Европолом и Региональным центром анализа и разведки против незаконного оборота наркотиков (CRAIN) Гражданской гвардии провели операцию Musketeer/Oveja, в ходе которой ликвидировали преступную группу, базировавшуюся в Гвадиксе (Гранада) и занимавшуюся распространением в страны Центральной Европы наркотических веществ, спрятанных в связках шерсти, живых животных или частей лома", - говорится в заявлении. Согласно министерству, расследование началось в июле 2022 года и закончилось арестом десяти человек, обвиняемых в "преступлениях, связанных с принадлежностью к преступной организации, против здоровья населения путем торговли наркотиками, отмывания денег, незаконного владения оружием и мошенничества с электричеством". В ходе операции было изъято 1147 килограммов гашиша, 755 килограммов марихуаны, два пистолета, почти 36 тысяч евро наличными, 13 мобильных телефонов, машины для вакуумной упаковки и документация.

https://ria.ru/20230602/karasi-1875763794.html

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в мире, испания, европол