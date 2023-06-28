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Путин поддержал идею МЭР о налоговом вычете для виноградарей - РИА Новости, 28.06.2023
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21:37 28.06.2023 (обновлено: 22:16 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/nalogi-1880995782.html
Путин поддержал идею МЭР о налоговом вычете для виноградарей
Путин поддержал идею МЭР о налоговом вычете для виноградарей - РИА Новости, 28.06.2023
Путин поддержал идею МЭР о налоговом вычете для виноградарей
Президент России Владимир Путин поддержал предложение министерства экономического развития сохранить повышенный коэффициент для применения вычета из суммы... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T21:37
2023-06-28T22:16
мэр
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
владимир путин
россия
республика дагестан
экономика
налоги
кавказ
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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение министерства экономического развития сохранить повышенный коэффициент для применения вычета из суммы акциза в случае приготовления напитков из винограда по технологии полного цикла.&quot;Безусловно, поддерживаю совместное предложение Минэкономразвития и главы Республики Дагестан. Речь идет о том, чтобы сохранить на период 24-26 годов повышенный коэффициент для применения вычета из суммы акциза, если виноград используется для производства соответствующих напитков по технологии полного цикла. При этом здесь важно учесть успешный опыт Дагестана по заключению инвестиционных соглашений с предприятиями, получающими такой налоговый вычет&quot;, - сообщил Путин на заседании по развитию туризма на Кавказе.Президент уточнил, что производители винодельческой продукции "должны брать на себя конкретные обязательства, а именно направлять дополнительные средства от налоговых льгот на реализацию инвестиционных планов, включая закладку новых виноградников, развитие своей материально-технической базы".
https://ria.ru/20230613/zakon-1877870528.html
россия
кавказ
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мэр, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин, россия, республика дагестан, экономика, налоги, кавказ
МЭР, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Владимир Путин, Россия, Республика Дагестан, Экономика, Налоги, Кавказ
Путин поддержал идею МЭР о налоговом вычете для виноградарей

Путин поддержал идею МЭР о налоговом вычете для виноградарей в 2024-2026 годах

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Дагестан
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Дагестан
© POOL
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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение министерства экономического развития сохранить повышенный коэффициент для применения вычета из суммы акциза в случае приготовления напитков из винограда по технологии полного цикла.
«

"Безусловно, поддерживаю совместное предложение Минэкономразвития и главы Республики Дагестан. Речь идет о том, чтобы сохранить на период 24-26 годов повышенный коэффициент для применения вычета из суммы акциза, если виноград используется для производства соответствующих напитков по технологии полного цикла. При этом здесь важно учесть успешный опыт Дагестана по заключению инвестиционных соглашений с предприятиями, получающими такой налоговый вычет", - сообщил Путин на заседании по развитию туризма на Кавказе.

Президент уточнил, что производители винодельческой продукции "должны брать на себя конкретные обязательства, а именно направлять дополнительные средства от налоговых льгот на реализацию инвестиционных планов, включая закладку новых виноградников, развитие своей материально-технической базы".
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МЭРМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Владимир ПутинРоссияРеспублика ДагестанЭкономикаНалогиКавказ
 
 
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