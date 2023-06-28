https://ria.ru/20230628/nalogi-1880995782.html

Путин поддержал идею МЭР о налоговом вычете для виноградарей

Путин поддержал идею МЭР о налоговом вычете для виноградарей - РИА Новости, 28.06.2023

Путин поддержал идею МЭР о налоговом вычете для виноградарей

Президент России Владимир Путин поддержал предложение министерства экономического развития сохранить повышенный коэффициент для применения вычета из суммы... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T21:37

2023-06-28T21:37

2023-06-28T22:16

мэр

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

владимир путин

россия

республика дагестан

экономика

налоги

кавказ

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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение министерства экономического развития сохранить повышенный коэффициент для применения вычета из суммы акциза в случае приготовления напитков из винограда по технологии полного цикла."Безусловно, поддерживаю совместное предложение Минэкономразвития и главы Республики Дагестан. Речь идет о том, чтобы сохранить на период 24-26 годов повышенный коэффициент для применения вычета из суммы акциза, если виноград используется для производства соответствующих напитков по технологии полного цикла. При этом здесь важно учесть успешный опыт Дагестана по заключению инвестиционных соглашений с предприятиями, получающими такой налоговый вычет", - сообщил Путин на заседании по развитию туризма на Кавказе.Президент уточнил, что производители винодельческой продукции "должны брать на себя конкретные обязательства, а именно направлять дополнительные средства от налоговых льгот на реализацию инвестиционных планов, включая закладку новых виноградников, развитие своей материально-технической базы".

https://ria.ru/20230613/zakon-1877870528.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мэр, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин, россия, республика дагестан, экономика, налоги, кавказ