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В Минфине объяснили, от чего зависит возможность налоговых изменений - РИА Новости, 28.06.2023
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04:53 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/nalogi-1880813256.html
В Минфине объяснили, от чего зависит возможность налоговых изменений
В Минфине объяснили, от чего зависит возможность налоговых изменений - РИА Новости, 28.06.2023
В Минфине объяснили, от чего зависит возможность налоговых изменений
Необходимость налоговых изменений в России в ближайшей перспективе зависит от размера дефицита нового бюджета, сообщил в интервью РИА Новости замминистра... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T04:53
2023-06-28T04:53
экономика
россия
алексей сазанов
герман греф
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
сбербанк россии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Необходимость налоговых изменений в России в ближайшей перспективе зависит от размера дефицита нового бюджета, сообщил в интервью РИА Новости замминистра Алексей Сазанов. В середине июня глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российский бизнес ожидает роста налоговой нагрузки с нового года, так как расходы бюджета в будущем будут только расти. "В условиях, когда у нас дефицит бюджета, налоговая политика становится производной от бюджетной политики. Сейчас идёт активный процесс формирования бюджета на следующую трехлетку: определяются параметры дефицита и источники его финансирования. Потребуются ли налоговые изменения напрямую зависит от того, каким будет размер дефицита бюджета и какие будут определены источники его финансирования. Поэтому сейчас сказать ни да, ни нет невозможно", - ответил он на вопрос о том, планирует ли Минфин повышение налогов для бизнеса в следующем году. По предварительной оценке ведомства, в январе-мае бюджет был исполнен с дефицитом в 3,411 триллиона рублей. При этом нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-май сократились на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,853 триллиона рублей, а ненефтегазовые доходы составили в январе-мае 6,965 триллиона рублей и увеличились на 9%. В середине июня министр финансов Антон Силуанов заявил, что министерство планирует в этом году "войти в план" по нефтегазовым и ненефтегазовым доходам бюджета. Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы - 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП), дефицит - 2,925 триллиона рублей. Минфин сохраняет ориентир по дефициту бюджета РФ в 2023 году в 2% ВВП, но допускает небольшое отклонение как в одну, так и в другую сторону.
https://ria.ru/20230628/sverkhpribyl-1880812255.html
https://ria.ru/20230615/finansy-1878468118.html
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экономика, россия, алексей сазанов, герман греф, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), сбербанк россии
Экономика, Россия, Алексей Сазанов, Герман Греф, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Сбербанк России
В Минфине объяснили, от чего зависит возможность налоговых изменений

Замминистра финансов Сазанов: налоговые изменения в будущем зависят от дефицита бюджета

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Необходимость налоговых изменений в России в ближайшей перспективе зависит от размера дефицита нового бюджета, сообщил в интервью РИА Новости замминистра Алексей Сазанов.
В середине июня глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российский бизнес ожидает роста налоговой нагрузки с нового года, так как расходы бюджета в будущем будут только расти.
Алексей Сазанов - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Замминистра финансов не исключил возврат в будущем к налогу на сверхприбыль
Вчера, 04:08
"В условиях, когда у нас дефицит бюджета, налоговая политика становится производной от бюджетной политики. Сейчас идёт активный процесс формирования бюджета на следующую трехлетку: определяются параметры дефицита и источники его финансирования. Потребуются ли налоговые изменения напрямую зависит от того, каким будет размер дефицита бюджета и какие будут определены источники его финансирования. Поэтому сейчас сказать ни да, ни нет невозможно", - ответил он на вопрос о том, планирует ли Минфин повышение налогов для бизнеса в следующем году.
По предварительной оценке ведомства, в январе-мае бюджет был исполнен с дефицитом в 3,411 триллиона рублей. При этом нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-май сократились на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,853 триллиона рублей, а ненефтегазовые доходы составили в январе-мае 6,965 триллиона рублей и увеличились на 9%. В середине июня министр финансов Антон Силуанов заявил, что министерство планирует в этом году "войти в план" по нефтегазовым и ненефтегазовым доходам бюджета.
Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы - 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП), дефицит - 2,925 триллиона рублей. Минфин сохраняет ориентир по дефициту бюджета РФ в 2023 году в 2% ВВП, но допускает небольшое отклонение как в одну, так и в другую сторону.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
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ЭкономикаРоссияАлексей СазановГерман ГрефАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Сбербанк России
 
 
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