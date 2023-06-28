https://ria.ru/20230628/nalogi-1880813256.html

В Минфине объяснили, от чего зависит возможность налоговых изменений

В Минфине объяснили, от чего зависит возможность налоговых изменений - РИА Новости, 28.06.2023

В Минфине объяснили, от чего зависит возможность налоговых изменений

Необходимость налоговых изменений в России в ближайшей перспективе зависит от размера дефицита нового бюджета, сообщил в интервью РИА Новости замминистра... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T04:53

2023-06-28T04:53

2023-06-28T04:53

экономика

россия

алексей сазанов

герман греф

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

сбербанк россии

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Необходимость налоговых изменений в России в ближайшей перспективе зависит от размера дефицита нового бюджета, сообщил в интервью РИА Новости замминистра Алексей Сазанов. В середине июня глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российский бизнес ожидает роста налоговой нагрузки с нового года, так как расходы бюджета в будущем будут только расти. "В условиях, когда у нас дефицит бюджета, налоговая политика становится производной от бюджетной политики. Сейчас идёт активный процесс формирования бюджета на следующую трехлетку: определяются параметры дефицита и источники его финансирования. Потребуются ли налоговые изменения напрямую зависит от того, каким будет размер дефицита бюджета и какие будут определены источники его финансирования. Поэтому сейчас сказать ни да, ни нет невозможно", - ответил он на вопрос о том, планирует ли Минфин повышение налогов для бизнеса в следующем году. По предварительной оценке ведомства, в январе-мае бюджет был исполнен с дефицитом в 3,411 триллиона рублей. При этом нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-май сократились на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,853 триллиона рублей, а ненефтегазовые доходы составили в январе-мае 6,965 триллиона рублей и увеличились на 9%. В середине июня министр финансов Антон Силуанов заявил, что министерство планирует в этом году "войти в план" по нефтегазовым и ненефтегазовым доходам бюджета. Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы - 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП), дефицит - 2,925 триллиона рублей. Минфин сохраняет ориентир по дефициту бюджета РФ в 2023 году в 2% ВВП, но допускает небольшое отклонение как в одну, так и в другую сторону.

https://ria.ru/20230628/sverkhpribyl-1880812255.html

https://ria.ru/20230615/finansy-1878468118.html

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экономика, россия, алексей сазанов, герман греф, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), сбербанк россии