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ГД приняла в первом чтении проект о налоге на сверхприбыль крупного бизнеса - РИА Новости, 28.06.2023
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17:10 28.06.2023 (обновлено: 17:16 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/nalog-1880948349.html
ГД приняла в первом чтении проект о налоге на сверхприбыль крупного бизнеса
ГД приняла в первом чтении проект о налоге на сверхприбыль крупного бизнеса - РИА Новости, 28.06.2023
ГД приняла в первом чтении проект о налоге на сверхприбыль крупного бизнеса
Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний, внесенный правительством РФ. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:10
2023-06-28T17:16
госдума рф
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний, внесенный правительством РФ.В целях увеличения доходов федерального бюджета документ предусматривает однократную уплату такого налога крупными компаниями, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей.Не будут платить этот налог компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщики единого сельхозналога. От уплаты налога на сверхприбыль освобождаются и компании нефтегазового сектора и добычи угля, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо, пояснял ранее Минфин.Ставка налога на сверхприбыль составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В законопроекте предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет.Власти планируют привлечь в федеральный бюджет за счет налога на сверхприбыль 300 миллиардов рублей. Предполагается, что средства от этого налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы.
https://ria.ru/20230616/nalogi-1878810115.html
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госдума рф, экономика, министерство финансов рф (минфин россии)
Госдума РФ, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России)
ГД приняла в первом чтении проект о налоге на сверхприбыль крупного бизнеса

Госдума приняла в первом чтении проект о введении налога на сверхприбыль крупных компаний

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний, внесенный правительством РФ.
В целях увеличения доходов федерального бюджета документ предусматривает однократную уплату такого налога крупными компаниями, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей.
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Не будут платить этот налог компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщики единого сельхозналога. От уплаты налога на сверхприбыль освобождаются и компании нефтегазового сектора и добычи угля, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо, пояснял ранее Минфин.
Ставка налога на сверхприбыль составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В законопроекте предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет.
Власти планируют привлечь в федеральный бюджет за счет налога на сверхприбыль 300 миллиардов рублей. Предполагается, что средства от этого налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы.
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