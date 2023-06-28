https://ria.ru/20230628/nalog-1880888669.html

Песков переадресовал правительству вопрос о налоге на сверхдоходы бизнеса

Песков переадресовал правительству вопрос о налоге на сверхдоходы бизнеса - РИА Новости, 28.06.2023

Песков переадресовал правительству вопрос о налоге на сверхдоходы бизнеса

Никаких решений по налогу на сверхдоходы для бизнеса не принималось, в Кремле не ведется обсуждение на тему того, чтобы взимать такой налог, заявил... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:37

2023-06-28T13:37

2023-06-28T13:37

экономика

дмитрий песков

госдума рф

алексей сазанов

антон силуанов

россия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Никаких решений по налогу на сверхдоходы для бизнеса не принималось, в Кремле не ведется обсуждение на тему того, чтобы взимать такой налог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вы знаете, никаких решений на этот счет не принималось, и в данном случае я бы рекомендовал обратиться или в правительство или к экспертам, здесь никакого обсуждения на этот счет не ведется", - сказал Песков журналистам. Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил в интервью РИА Новости, что гипотетически возврат к налогу на сверхприбыль в будущем при высоком дефиците бюджета РФ и сверхдоходах бизнеса исключать нельзя. Он также пояснил, что налог появлялся по двум причинам: "возникли конъюнктурные сверхдоходы у компаний и сформировался существенный дефицит бюджета". Законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний был поддержан комитетом ГД по бюджету и налогам в понедельник, Госдума в среду рассмотрит его в первом чтении. Он коснется крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила миллиард рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Но если компания заплатит его в период с 1 октября по 30 ноября текущего года, то ставка будет уменьшена вдвое - до 5%. В середине июня глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что считает нецелесообразным вводить налог на сверхприбыль на постоянной основе.

https://ria.ru/20230616/nalogi-1878810115.html

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экономика, дмитрий песков, госдума рф, алексей сазанов, антон силуанов, россия