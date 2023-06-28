https://ria.ru/20230628/nalchik-1880969487.html
Полицейские в Нальчике ранили напавшего на них мужчину с ножом
Полицейские в Нальчике ранили напавшего на них мужчину с ножом - РИА Новости, 28.06.2023
Полицейские в Нальчике ранили напавшего на них мужчину с ножом
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который ранил своего знакомого, а затем пытался с ножом напасть на... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:50
2023-06-28T18:50
2023-06-28T18:50
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НАЛЬЧИК, 28 июн – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который ранил своего знакомого, а затем пытался с ножом напасть на сотрудников полиции и был ранен ими, сообщило региональное СУ СК РФ. По версии следствия, вечером во вторник 19-летний мужчина неподалеку от автозаправочной станции на улице Чернышевского в Нальчике нанес удар ножом в грудь 21-летнему знакомому. Раненый сумел добраться до ремонтных боксов, сотрудники которых оказали ему первую медпомощь и вызвали медиков. Находившемуся рядом наряду полиции была направлена ориентировка на подозреваемого. "Сотрудники полиции обнаружили его на одной из прилегающих улиц. Мужчина попытался скрыться, а когда был блокирован, попытался напасть на них с ножом. С целью пресечения противоправных действий подозреваемого сотрудники полиции применили табельное оружие", - говорится в сообщении. Уточняется, что нападавший с огнестрельным ранением доставлен в больницу. По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Угроза применения насилия в отношении представителя власти" УК РФ, санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы. В региональном МВД сообщили, что подозреваемый - житель Баксанского района, он учится на третьем курсе одного из вузов республики. "На неоднократные требования о прекращении противоправных действий он не реагировал, после применения табельного оружия полицейские вызвали ему скорую медицинскую помощь", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230628/nizhegorodskayaoblast-1880945720.html
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происшествия, нальчик, следственный комитет россии (ск рф), россия, баксанский район, здоровье - общество
Происшествия, Нальчик, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Баксанский район, Здоровье - Общество
Полицейские в Нальчике ранили напавшего на них мужчину с ножом
Полицейские в Нальчике ранили напавшего на них местного жителя с ножом
НАЛЬЧИК, 28 июн – РИА Новости.
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который ранил своего знакомого, а затем пытался с ножом напасть на сотрудников полиции и был ранен ими, сообщило
региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, вечером во вторник 19-летний мужчина неподалеку от автозаправочной станции на улице Чернышевского в Нальчике нанес удар ножом в грудь 21-летнему знакомому. Раненый сумел добраться до ремонтных боксов, сотрудники которых оказали ему первую медпомощь и вызвали медиков. Находившемуся рядом наряду полиции была направлена ориентировка на подозреваемого.
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"Сотрудники полиции обнаружили его на одной из прилегающих улиц. Мужчина попытался скрыться, а когда был блокирован, попытался напасть на них с ножом. С целью пресечения противоправных действий подозреваемого сотрудники полиции применили табельное оружие", - говорится в сообщении.
Уточняется, что нападавший с огнестрельным ранением доставлен в больницу.
По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Угроза применения насилия в отношении представителя власти" УК РФ, санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.
В региональном МВД сообщили, что подозреваемый - житель Баксанского района
, он учится на третьем курсе одного из вузов республики. "На неоднократные требования о прекращении противоправных действий он не реагировал, после применения табельного оружия полицейские вызвали ему скорую медицинскую помощь", - добавили в министерстве.
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