https://ria.ru/20230628/nadezhda-1880888213.html

"Уже поздно". В США раскрыли последнюю надежду Зеленского

"Уже поздно". В США раскрыли последнюю надежду Зеленского - РИА Новости, 28.06.2023

"Уже поздно". В США раскрыли последнюю надежду Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский знает, что поставленное Западом вооружение никак не поможет ВСУ в конфликте с Россией, но надеется, что уничтожение этого... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:36

2023-06-28T13:36

2023-06-28T18:32

в мире

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россия

владимир зеленский

скотт риттер

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский знает, что поставленное Западом вооружение никак не поможет ВСУ в конфликте с Россией, но надеется, что уничтожение этого оружия приведет к прямому вмешательству НАТО, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Ричарду Медхерсту на его YouTube-канале."Зеленский знает, что уже слишком поздно и западное вооружение не изменит исход на поле боя. Он надеется на прямое вмешательство НАТО", — утверждает эксперт.По его словам, причина, по которой украинский лидер продолжает требовать больше западного оружия, зная, что оно не поможет ВСУ и будет уничтожено, заключается в том, что Зеленский надеется, что уничтожение вооружения НАТО послужит достаточной мотивацией для Североатлантического альянса принять непосредственное участие в конфликте и помочь киевскому режиму выжить."В таком случает возникает вопрос: а что сможет сделать НАТО? Ответ — ничего", — указал специалист.Ранее Риттер заявлял, что ложь Североатлантического альянса о скорой победе ВСУ во время контрнаступления лишь обрекла украинцев на уничтожение и провал.

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