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"Уже поздно". В США раскрыли последнюю надежду Зеленского - РИА Новости, 28.06.2023
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13:36 28.06.2023 (обновлено: 18:32 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/nadezhda-1880888213.html
"Уже поздно". В США раскрыли последнюю надежду Зеленского
"Уже поздно". В США раскрыли последнюю надежду Зеленского - РИА Новости, 28.06.2023
"Уже поздно". В США раскрыли последнюю надежду Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский знает, что поставленное Западом вооружение никак не поможет ВСУ в конфликте с Россией, но надеется, что уничтожение этого... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:36
2023-06-28T18:32
в мире
украина
россия
владимир зеленский
скотт риттер
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский знает, что поставленное Западом вооружение никак не поможет ВСУ в конфликте с Россией, но надеется, что уничтожение этого оружия приведет к прямому вмешательству НАТО, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Ричарду Медхерсту на его YouTube-канале.&quot;Зеленский знает, что уже слишком поздно и западное вооружение не изменит исход на поле боя. Он надеется на прямое вмешательство НАТО&quot;, — утверждает эксперт.По его словам, причина, по которой украинский лидер продолжает требовать больше западного оружия, зная, что оно не поможет ВСУ и будет уничтожено, заключается в том, что Зеленский надеется, что уничтожение вооружения НАТО послужит достаточной мотивацией для Североатлантического альянса принять непосредственное участие в конфликте и помочь киевскому режиму выжить.&quot;В таком случает возникает вопрос: а что сможет сделать НАТО? Ответ — ничего&quot;, — указал специалист.Ранее Риттер заявлял, что ложь Североатлантического альянса о скорой победе ВСУ во время контрнаступления лишь обрекла украинцев на уничтожение и провал.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, скотт риттер, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Уже поздно". В США раскрыли последнюю надежду Зеленского

Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский знает, что западное вооружение никак не поможет ВСУ

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский знает, что поставленное Западом вооружение никак не поможет ВСУ в конфликте с Россией, но надеется, что уничтожение этого оружия приведет к прямому вмешательству НАТО, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Ричарду Медхерсту на его YouTube-канале.
«

"Зеленский знает, что уже слишком поздно и западное вооружение не изменит исход на поле боя. Он надеется на прямое вмешательство НАТО", — утверждает эксперт.

По его словам, причина, по которой украинский лидер продолжает требовать больше западного оружия, зная, что оно не поможет ВСУ и будет уничтожено, заключается в том, что Зеленский надеется, что уничтожение вооружения НАТО послужит достаточной мотивацией для Североатлантического альянса принять непосредственное участие в конфликте и помочь киевскому режиму выжить.
«

"В таком случает возникает вопрос: а что сможет сделать НАТО? Ответ — ничего", — указал специалист.

Ранее Риттер заявлял, что ложь Североатлантического альянса о скорой победе ВСУ во время контрнаступления лишь обрекла украинцев на уничтожение и провал.
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