https://ria.ru/20230628/myatezh-1880997571.html
Путин высказался о реакции народа по поддержке власти во время мятежа
Путин высказался о реакции народа по поддержке власти во время мятежа - РИА Новости, 28.06.2023
Путин высказался о реакции народа по поддержке власти во время мятежа
Президент Владимир Путин заявил, что не сомневался в реакции российского народа и поддержке решений, принятых руководством страны из-за событий 24 июня. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T21:50
2023-06-28T21:50
2023-06-28T22:37
владимир путин
россия
белоруссия
ростов-на-дону
евгений пригожин
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДЕРБЕНТ, 28 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что не сомневался в реакции российского народа и поддержке решений, принятых руководством страны из-за событий 24 июня."Я не сомневался в том, какие будут реакции в Дагестане и во всей стране", — сказал он.Так Путин ответил на слова главы Дагестана Сергея Меликова, отметившего, что все жители республики поддержали действия руководства страны во время попытки мятежа."В Дагестане нет ни одного человека, который не выразил бы поддержку после вашего обращения к народу", — подчеркнул он.Меликов заверил, что и впредь в республике будут поддерживать все решения, принятые президентом России.Силы ЧВК "Вагнер" 23 июня захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и Федеральной службе безопасности. На Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину всей стране и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию. Путин подтвердил, что бойцы ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию. Накануне стало известно, что СУ ФСБ закрыло уголовное дело, так как участники мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.
https://ria.ru/20230627/putin-1880724797.html
https://ria.ru/20230628/il-22-1880956059.html
https://ria.ru/20230627/vernost-1880691440.html
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владимир путин, россия, белоруссия, ростов-на-дону, евгений пригожин, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Владимир Путин, Россия, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин высказался о реакции народа по поддержке власти во время мятежа
Путин заявил, что не сомневался в реакции народа по поддержке власти во время мятежа