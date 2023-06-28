https://ria.ru/20230628/myatezh-1880899505.html

Армия и народ были с президентом во время попытки мятежа, заявил Песков

Армия и народ были с президентом во время попытки мятежа, заявил Песков - РИА Новости, 28.06.2023

Армия и народ были с президентом во время попытки мятежа, заявил Песков

Российская армия и народ были с президентом РФ Владимиром Путиным во время попытки вооруженного мятежа в минувшие выходные, заявил в среду пресс-секретарь... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:14

2023-06-28T14:14

2023-06-28T14:14

россия

белоруссия

украина

евгений пригожин

владимир путин

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская армия и народ были с президентом РФ Владимиром Путиным во время попытки вооруженного мятежа в минувшие выходные, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во время общения с журналистами Пескову был задан вопрос о том, является ли случайностью или совпадением тот факт, что многие из тех военных, которые во вторник участвовали во встрече с Путиным и, по словам президента, "фактически остановили гражданскую войну" во время попытки мятежа, уже не раз были в зоне спецоперации на Украине и имеют различные награды. "Это не случайность и не совпадение, это данность и должность. Армия, народ - все были рядом с президентом", - сказал Песков. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, украина, евгений пригожин, владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа