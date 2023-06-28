Армия и народ были с президентом во время попытки мятежа, заявил Песков
Песков: это данность, что армия и народ были рядом с президентом во время попытки мятежа
Бойцы ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская армия и народ были с президентом РФ Владимиром Путиным во время попытки вооруженного мятежа в минувшие выходные, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во время общения с журналистами Пескову был задан вопрос о том, является ли случайностью или совпадением тот факт, что многие из тех военных, которые во вторник участвовали во встрече с Путиным и, по словам президента, "фактически остановили гражданскую войну" во время попытки мятежа, уже не раз были в зоне спецоперации на Украине и имеют различные награды.
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"Это не случайность и не совпадение, это данность и должность. Армия, народ - все были рядом с президентом", - сказал Песков.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.