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Армия и народ были с президентом во время попытки мятежа, заявил Песков - РИА Новости, 28.06.2023
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14:14 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/myatezh-1880899505.html
Армия и народ были с президентом во время попытки мятежа, заявил Песков
Армия и народ были с президентом во время попытки мятежа, заявил Песков - РИА Новости, 28.06.2023
Армия и народ были с президентом во время попытки мятежа, заявил Песков
Российская армия и народ были с президентом РФ Владимиром Путиным во время попытки вооруженного мятежа в минувшие выходные, заявил в среду пресс-секретарь... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:14
2023-06-28T14:14
россия
белоруссия
украина
евгений пригожин
владимир путин
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская армия и народ были с президентом РФ Владимиром Путиным во время попытки вооруженного мятежа в минувшие выходные, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во время общения с журналистами Пескову был задан вопрос о том, является ли случайностью или совпадением тот факт, что многие из тех военных, которые во вторник участвовали во встрече с Путиным и, по словам президента, "фактически остановили гражданскую войну" во время попытки мятежа, уже не раз были в зоне спецоперации на Украине и имеют различные награды. "Это не случайность и не совпадение, это данность и должность. Армия, народ - все были рядом с президентом", - сказал Песков. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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россия, белоруссия, украина, евгений пригожин, владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа
Россия, Белоруссия, Украина, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа
Армия и народ были с президентом во время попытки мятежа, заявил Песков

Песков: это данность, что армия и народ были рядом с президентом во время попытки мятежа

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону
Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бойцы ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская армия и народ были с президентом РФ Владимиром Путиным во время попытки вооруженного мятежа в минувшие выходные, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во время общения с журналистами Пескову был задан вопрос о том, является ли случайностью или совпадением тот факт, что многие из тех военных, которые во вторник участвовали во встрече с Путиным и, по словам президента, "фактически остановили гражданскую войну" во время попытки мятежа, уже не раз были в зоне спецоперации на Украине и имеют различные награды.
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"Это не случайность и не совпадение, это данность и должность. Армия, народ - все были рядом с президентом", - сказал Песков.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.
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РоссияБелоруссияУкраинаЕвгений ПригожинВладимир ПутинДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежа
 
 
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