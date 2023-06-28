https://ria.ru/20230628/multimediabaza-1880892678.html

РЭЦ открыл мультимедийную "Базу знаний ВЭД" для экспортеров

РЭЦ открыл мультимедийную "Базу знаний ВЭД" для экспортеров - РИА Новости, 28.06.2023

РЭЦ открыл мультимедийную "Базу знаний ВЭД" для экспортеров

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) открыл мультимедийную библиотеку для экспортера - "Справочник. База знаний ВЭД", сообщает центр. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:49

2023-06-28T13:49

2023-06-28T13:49

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

россия

турция

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) открыл мультимедийную библиотеку для экспортера - "Справочник. База знаний ВЭД", сообщает центр."В ней компаниям уже доступно более 40 видео, в том числе записи с вебинаров с информацией о том, как вести бизнес на самых востребованных сейчас рынках, и об особенностях работы с иностранными партнерами", - говорится в сообщении.В мультимедиа-библиотеке можно найти ответы на самые важные и часто задаваемые вопросы об экспорте. Так, например, помимо видео, в "Базе знаний ВЭД" можно найти документы и презентации с информацией по различным аспектам внешнеэкономической деятельности. Это "живые" материалы, которые постоянно обновляются и дополняются."Мы хотели собрать на одном ресурсе экспертизу наших специалистов и партнеров, которая поможет как начинающим, так и опытным экспортерам получать достоверную и актуальную информацию в сфере ВЭД. Теперь найти ответ на интересующий вопрос о внешней торговле можно в пару кликов на сайте РЭЦ", - поделился мнением вице-президент РЭЦ Роман Генкель.Контент "Базы знаний ВЭД" делится на два блока. Первый - "Информация по странам" охватывает материалы по внешней торговле с ключевыми для российского экспорта странами. Например, уже сейчас любой желающий может узнать об особенностях рынков Турции, ОАЭ, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Узбекистана и других перспективных стран.Второй - "В тренде". Там можно найти свежую информацию по востребованным тематикам, влияющим на экспорт. Например, узнать о транспортном коридоре "Север-Юг", экспорте через зарубежные маркетплейсы, ограничительных мерах и не только.Доступ к "Базе знаний ВЭД" бесплатный и есть у каждого, кто зарегистрирован на сайте Российского экспортного центра.

https://ria.ru/20230530/kurs-1875002088.html

россия

турция

оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, турция, оаэ