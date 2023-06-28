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РЭЦ открыл мультимедийную "Базу знаний ВЭД" для экспортеров - РИА Новости, 28.06.2023
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13:49 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/multimediabaza-1880892678.html
РЭЦ открыл мультимедийную "Базу знаний ВЭД" для экспортеров
РЭЦ открыл мультимедийную "Базу знаний ВЭД" для экспортеров - РИА Новости, 28.06.2023
РЭЦ открыл мультимедийную "Базу знаний ВЭД" для экспортеров
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) открыл мультимедийную библиотеку для экспортера - "Справочник. База знаний ВЭД", сообщает центр. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:49
2023-06-28T13:49
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
россия
турция
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) открыл мультимедийную библиотеку для экспортера - "Справочник. База знаний ВЭД", сообщает центр."В ней компаниям уже доступно более 40 видео, в том числе записи с вебинаров с информацией о том, как вести бизнес на самых востребованных сейчас рынках, и об особенностях работы с иностранными партнерами", - говорится в сообщении.В мультимедиа-библиотеке можно найти ответы на самые важные и часто задаваемые вопросы об экспорте. Так, например, помимо видео, в "Базе знаний ВЭД" можно найти документы и презентации с информацией по различным аспектам внешнеэкономической деятельности. Это "живые" материалы, которые постоянно обновляются и дополняются."Мы хотели собрать на одном ресурсе экспертизу наших специалистов и партнеров, которая поможет как начинающим, так и опытным экспортерам получать достоверную и актуальную информацию в сфере ВЭД. Теперь найти ответ на интересующий вопрос о внешней торговле можно в пару кликов на сайте РЭЦ", - поделился мнением вице-президент РЭЦ Роман Генкель.Контент "Базы знаний ВЭД" делится на два блока. Первый - "Информация по странам" охватывает материалы по внешней торговле с ключевыми для российского экспорта странами. Например, уже сейчас любой желающий может узнать об особенностях рынков Турции, ОАЭ, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Узбекистана и других перспективных стран.Второй - "В тренде". Там можно найти свежую информацию по востребованным тематикам, влияющим на экспорт. Например, узнать о транспортном коридоре "Север-Юг", экспорте через зарубежные маркетплейсы, ограничительных мерах и не только.Доступ к "Базе знаний ВЭД" бесплатный и есть у каждого, кто зарегистрирован на сайте Российского экспортного центра.
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россия
турция
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, турция, оаэ
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Россия, Турция, ОАЭ

РЭЦ открыл мультимедийную "Базу знаний ВЭД" для экспортеров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) открыл мультимедийную библиотеку для экспортера - "Справочник. База знаний ВЭД", сообщает центр.
"В ней компаниям уже доступно более 40 видео, в том числе записи с вебинаров с информацией о том, как вести бизнес на самых востребованных сейчас рынках, и об особенностях работы с иностранными партнерами", - говорится в сообщении.
В мультимедиа-библиотеке можно найти ответы на самые важные и часто задаваемые вопросы об экспорте. Так, например, помимо видео, в "Базе знаний ВЭД" можно найти документы и презентации с информацией по различным аспектам внешнеэкономической деятельности. Это "живые" материалы, которые постоянно обновляются и дополняются.
«
"Мы хотели собрать на одном ресурсе экспертизу наших специалистов и партнеров, которая поможет как начинающим, так и опытным экспортерам получать достоверную и актуальную информацию в сфере ВЭД. Теперь найти ответ на интересующий вопрос о внешней торговле можно в пару кликов на сайте РЭЦ", - поделился мнением вице-президент РЭЦ Роман Генкель.
Контент "Базы знаний ВЭД" делится на два блока. Первый - "Информация по странам" охватывает материалы по внешней торговле с ключевыми для российского экспорта странами. Например, уже сейчас любой желающий может узнать об особенностях рынков Турции, ОАЭ, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Узбекистана и других перспективных стран.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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Второй - "В тренде". Там можно найти свежую информацию по востребованным тематикам, влияющим на экспорт. Например, узнать о транспортном коридоре "Север-Юг", экспорте через зарубежные маркетплейсы, ограничительных мерах и не только.
Доступ к "Базе знаний ВЭД" бесплатный и есть у каждого, кто зарегистрирован на сайте Российского экспортного центра.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаРоссияТурцияОАЭ
 
 
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