https://ria.ru/20230628/mts-1880968484.html

Авария на магистрали привела к сбою связи МТС в 12 регионах

Авария на магистрали привела к сбою связи МТС в 12 регионах - РИА Новости, 28.06.2023

Авария на магистрали привела к сбою связи МТС в 12 регионах

Крупная авария на магистрали привела к сбою в работе оператора МТС в 12 регионах, в части из них, включая Саратовскую область, связь уже восстанавливается,... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T18:44

2023-06-28T18:44

2023-06-28T19:04

технологии

саратов

уфа

владимир старков

мтс

афк "система"

владимир евтушенков

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САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости. Крупная авария на магистрали привела к сбою в работе оператора МТС в 12 регионах, в части из них, включая Саратовскую область, связь уже восстанавливается, сообщило министерство цифрового развития и связи Саратовской области в своем телеграм-канале. Ранее в пресс-службе МТС заявили РИА Новости, что в среду оператор отмечает проблемы с использованием услуг связи в некоторых регионах Поволжья, ведутся работы по их устранению. Корреспонденты РИА Новости отмечали, что услуги связи МТС были недоступны в Саратове, Уфе, Нижнем Новгороде, при этом в Перми сеть работает. "На территории Саратовской области фиксируется отсутствие сигнала сотовой связи у оператора МТС. Сбой в работе произошел в 12 регионах, в том числе в Саратовской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что на текущий момент связь у абонентов МТС начала восстанавливаться. "Причиной сбоя была крупная авария на магистрали. В части регионов, включая Саратовскую область, по состоянию на 19.00 (18.00 мск) связь восстанавливается", - цитирует ведомство слова министра цифрового развития и связи области Владимира Старкова. Как передают корреспонденты РИА Новости, в настоящее время связь МТС после примерно часового перерыва появилась в Саратове и Уфе, в Татарстане проблем со связью МТС не замечено. МТС - крупнейший российский оператор мобильной связи. Компания также является провайдером цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем, поставщиком IT-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. Основной акционер - АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 42,085% уставного капитала оператора.

https://ria.ru/20230528/internet-1874650910.html

https://ria.ru/20230621/bilayn-1879616062.html

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технологии, саратов, уфа, владимир старков, мтс, афк "система", владимир евтушенков