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Авария на магистрали привела к сбою связи МТС в 12 регионах - РИА Новости, 28.06.2023
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18:44 28.06.2023 (обновлено: 19:04 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/mts-1880968484.html
Авария на магистрали привела к сбою связи МТС в 12 регионах
Авария на магистрали привела к сбою связи МТС в 12 регионах - РИА Новости, 28.06.2023
Авария на магистрали привела к сбою связи МТС в 12 регионах
Крупная авария на магистрали привела к сбою в работе оператора МТС в 12 регионах, в части из них, включая Саратовскую область, связь уже восстанавливается,... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:44
2023-06-28T19:04
технологии
саратов
уфа
владимир старков
мтс
афк "система"
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САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости. Крупная авария на магистрали привела к сбою в работе оператора МТС в 12 регионах, в части из них, включая Саратовскую область, связь уже восстанавливается, сообщило министерство цифрового развития и связи Саратовской области в своем телеграм-канале. Ранее в пресс-службе МТС заявили РИА Новости, что в среду оператор отмечает проблемы с использованием услуг связи в некоторых регионах Поволжья, ведутся работы по их устранению. Корреспонденты РИА Новости отмечали, что услуги связи МТС были недоступны в Саратове, Уфе, Нижнем Новгороде, при этом в Перми сеть работает. "На территории Саратовской области фиксируется отсутствие сигнала сотовой связи у оператора МТС. Сбой в работе произошел в 12 регионах, в том числе в Саратовской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что на текущий момент связь у абонентов МТС начала восстанавливаться. "Причиной сбоя была крупная авария на магистрали. В части регионов, включая Саратовскую область, по состоянию на 19.00 (18.00 мск) связь восстанавливается", - цитирует ведомство слова министра цифрового развития и связи области Владимира Старкова. Как передают корреспонденты РИА Новости, в настоящее время связь МТС после примерно часового перерыва появилась в Саратове и Уфе, в Татарстане проблем со связью МТС не замечено. МТС - крупнейший российский оператор мобильной связи. Компания также является провайдером цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем, поставщиком IT-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. Основной акционер - АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 42,085% уставного капитала оператора.
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технологии, саратов, уфа, владимир старков, мтс, афк "система", владимир евтушенков
Технологии, Саратов, Уфа, Владимир Старков, МТС, АФК "Система", Владимир Евтушенков
Авария на магистрали привела к сбою связи МТС в 12 регионах

Крупная авария на магистрали привела к сбою в работе оператора МТС в 12 регионах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВывеска на офисе компании "МТС" в Москве
Вывеска на офисе компании МТС в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вывеска на офисе компании "МТС" в Москве. Архивное фото
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САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости. Крупная авария на магистрали привела к сбою в работе оператора МТС в 12 регионах, в части из них, включая Саратовскую область, связь уже восстанавливается, сообщило министерство цифрового развития и связи Саратовской области в своем телеграм-канале.
Ранее в пресс-службе МТС заявили РИА Новости, что в среду оператор отмечает проблемы с использованием услуг связи в некоторых регионах Поволжья, ведутся работы по их устранению. Корреспонденты РИА Новости отмечали, что услуги связи МТС были недоступны в Саратове, Уфе, Нижнем Новгороде, при этом в Перми сеть работает.
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"На территории Саратовской области фиксируется отсутствие сигнала сотовой связи у оператора МТС. Сбой в работе произошел в 12 регионах, в том числе в Саратовской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на текущий момент связь у абонентов МТС начала восстанавливаться.
«
"Причиной сбоя была крупная авария на магистрали. В части регионов, включая Саратовскую область, по состоянию на 19.00 (18.00 мск) связь восстанавливается", - цитирует ведомство слова министра цифрового развития и связи области Владимира Старкова.
Как передают корреспонденты РИА Новости, в настоящее время связь МТС после примерно часового перерыва появилась в Саратове и Уфе, в Татарстане проблем со связью МТС не замечено.
МТС - крупнейший российский оператор мобильной связи. Компания также является провайдером цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем, поставщиком IT-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. Основной акционер - АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 42,085% уставного капитала оператора.
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