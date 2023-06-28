https://ria.ru/20230628/mts-1880966018.html

МТС устранил проблемы со связью в Поволжье

МТС устранил проблемы со связью в Поволжье - РИА Новости, 28.06.2023

МТС устранил проблемы со связью в Поволжье

Проблемы на сетях связи МТС в Поволжье решены, услуги связи абонентам оказываются в полном объеме, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T18:35

2023-06-28T18:35

2023-06-28T18:44

мтс

поволжье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861775624_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e97b7f884aa59ecbffb8df9280bc0a5.jpg

Москва, 28 июн - РИА Новости. Проблемы на сетях связи МТС в Поволжье решены, услуги связи абонентам оказываются в полном объеме, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в среду МТС сообщила, что отмечает проблемы с использованием услуг связи в некоторых регионах Поволжья."Сегодня в течение некоторого времени в ряде населенных пунктов Поволжья могли наблюдаться проблемы со связью. Специалисты МТС оперативно провели работы по восстановлению. В настоящее время проблема решена и услуги связи абонентам оказываются в полном объеме", - сообщили в компании.

https://ria.ru/20220411/set-1782928692.html

поволжье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мтс, поволжье