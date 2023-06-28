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МТС устранил проблемы со связью в Поволжье - РИА Новости, 28.06.2023
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18:35 28.06.2023 (обновлено: 18:44 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/mts-1880966018.html
МТС устранил проблемы со связью в Поволжье
МТС устранил проблемы со связью в Поволжье - РИА Новости, 28.06.2023
МТС устранил проблемы со связью в Поволжье
Проблемы на сетях связи МТС в Поволжье решены, услуги связи абонентам оказываются в полном объеме, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:35
2023-06-28T18:44
мтс
поволжье
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Москва, 28 июн - РИА Новости. Проблемы на сетях связи МТС в Поволжье решены, услуги связи абонентам оказываются в полном объеме, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в среду МТС сообщила, что отмечает проблемы с использованием услуг связи в некоторых регионах Поволжья."Сегодня в течение некоторого времени в ряде населенных пунктов Поволжья могли наблюдаться проблемы со связью. Специалисты МТС оперативно провели работы по восстановлению. В настоящее время проблема решена и услуги связи абонентам оказываются в полном объеме", - сообщили в компании.
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мтс, поволжье
МТС, Поволжье
МТС устранил проблемы со связью в Поволжье

МТС сообщил, что решил проблемы со связью в Поволжье и оказывает услуги в полном объеме

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНовый логотип МТС
Новый логотип МТС - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Новый логотип МТС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Москва, 28 июн - РИА Новости. Проблемы на сетях связи МТС в Поволжье решены, услуги связи абонентам оказываются в полном объеме, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в среду МТС сообщила, что отмечает проблемы с использованием услуг связи в некоторых регионах Поволжья.
"Сегодня в течение некоторого времени в ряде населенных пунктов Поволжья могли наблюдаться проблемы со связью. Специалисты МТС оперативно провели работы по восстановлению. В настоящее время проблема решена и услуги связи абонентам оказываются в полном объеме", - сообщили в компании.
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