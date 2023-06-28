Рейтинг@Mail.ru
МТС сообщил о проблемах с использованием услуг связи в Поволжье - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 28.06.2023 (обновлено: 18:46 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/mts-1880950829.html
МТС сообщил о проблемах с использованием услуг связи в Поволжье
МТС сообщил о проблемах с использованием услуг связи в Поволжье - РИА Новости, 28.06.2023
МТС сообщил о проблемах с использованием услуг связи в Поволжье
В некоторых регионах Поволжья наблюдаются проблемы с услугами связи, рассказали РИА Новости в пресс-службе МТС. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:22
2023-06-28T18:46
мтс
поволжье
технологии
уфа
саратов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861775624_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e97b7f884aa59ecbffb8df9280bc0a5.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В некоторых регионах Поволжья наблюдаются проблемы с услугами связи, рассказали РИА Новости в пресс-службе МТС."Мы работаем над устранением проблемы", — говорится в сообщении.Позднее в компании уточнили, что разобрались с неполадками и оказывают абонентам услуги связи в полном объеме. В Минцифры Саратовской области уточнили, что к сбою в работе оператора в 12 регионах привела крупная авария на магистрали.По словам корреспондентов РИА Новости, связь МТС после примерно часового перерыва появилась в Саратове и Уфе, в Татарстане проблем не замечено.
https://ria.ru/20230628/oplata-1880930097.html
поволжье
уфа
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861775624_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ada4f2397d822d5ca3bcbf00b0456d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мтс, поволжье, технологии, уфа, саратов
МТС, Поволжье, Технологии, Уфа, Саратов
МТС сообщил о проблемах с использованием услуг связи в Поволжье

В работе МТС в некоторых регионах Поволжья произошел сбой, идут работы по его устранению

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип МТС
Логотип МТС - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Логотип МТС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В некоторых регионах Поволжья наблюдаются проблемы с услугами связи, рассказали РИА Новости в пресс-службе МТС.
«
"Мы работаем над устранением проблемы", — говорится в сообщении.
Позднее в компании уточнили, что разобрались с неполадками и оказывают абонентам услуги связи в полном объеме. В Минцифры Саратовской области уточнили, что к сбою в работе оператора в 12 регионах привела крупная авария на магистрали.
По словам корреспондентов РИА Новости, связь МТС после примерно часового перерыва появилась в Саратове и Уфе, в Татарстане проблем не замечено.
Стенд банка Tinkoff - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
"Тинькофф" запустил сервис бесконтактной оплаты на Android смартфонах
Вчера, 15:46
 
МТСПоволжьеТехнологииУфаСаратов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала