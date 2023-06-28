https://ria.ru/20230628/mts-1880950829.html

МТС сообщил о проблемах с использованием услуг связи в Поволжье

МТС сообщил о проблемах с использованием услуг связи в Поволжье - РИА Новости, 28.06.2023

МТС сообщил о проблемах с использованием услуг связи в Поволжье

В некоторых регионах Поволжья наблюдаются проблемы с услугами связи, рассказали РИА Новости в пресс-службе МТС. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T17:22

2023-06-28T17:22

2023-06-28T18:46

мтс

поволжье

технологии

уфа

саратов

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В некоторых регионах Поволжья наблюдаются проблемы с услугами связи, рассказали РИА Новости в пресс-службе МТС."Мы работаем над устранением проблемы", — говорится в сообщении.Позднее в компании уточнили, что разобрались с неполадками и оказывают абонентам услуги связи в полном объеме. В Минцифры Саратовской области уточнили, что к сбою в работе оператора в 12 регионах привела крупная авария на магистрали.По словам корреспондентов РИА Новости, связь МТС после примерно часового перерыва появилась в Саратове и Уфе, в Татарстане проблем не замечено.

https://ria.ru/20230628/oplata-1880930097.html

поволжье

уфа

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мтс, поволжье, технологии, уфа, саратов