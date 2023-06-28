https://ria.ru/20230628/mpa-1880885994.html
Правительство Молдавии утвердило законопроект о выходе страны из МПА СНГ
Правительство Молдавии утвердило законопроект о выходе страны из МПА СНГ - РИА Новости, 28.06.2023
Правительство Молдавии утвердило законопроект о выходе страны из МПА СНГ
Правительство Молдавии утвердило на заседании в среду законопроект о денонсации Конвенции о Межпарламентской Ассамблее СНГ, заключенной в Минске 26 мая 1995... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:26
2023-06-28T13:26
2023-06-28T13:26
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КИШИНЕВ, 28 июн - РИА Новости. Правительство Молдавии утвердило на заседании в среду законопроект о денонсации Конвенции о Межпарламентской Ассамблее СНГ, заключенной в Минске 26 мая 1995 года, передает корреспондент РИА Новости. Ранее спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что Молдавия денонсирует соглашение о членстве в Межпарламентской ассамблее СНГ до конца летней сессии парламента. "Для Республики Молдова рассматриваемая платформа не достигла своей цели, а именно решить реальные проблемы, стоящие перед нашим государством в последние десятилетия (например, Приднестровский конфликт)… Учитывая, что участие Республики Молдова в МПА СНГ не соответствует ожиданиям, что касается соотношения вклада и выгоды, считается целесообразным денонсировать рассматриваемую конвенцию", - говорится в обосновании законопроекта. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости разрыва ряда соглашений с СНГ. В стране денонсированы четыре соглашения: об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств-участников СНГ, об общих условиях поставок товаров между организациями стран СНГ, о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о беспрепятственной деятельности Межгосударственной телерадиокомпании "Мир". Под запретом оказался ряд российских СМИ. Планируется создать национальный центр по борьбе с "пропагандой", в которой Кишинев неоднократно бездоказательно обвинял Москву. Недавно власти республики инициировали отмену Дня победы 9 мая. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.
https://ria.ru/20230614/moldaviya-1877974991.html
https://ria.ru/20230628/moldaviya-1880868482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, снг
Правительство Молдавии утвердило законопроект о выходе страны из МПА СНГ
Правительство Молдавии утвердило закон о выходе страны из Межпарламентской Ассамблеи СНГ
КИШИНЕВ, 28 июн - РИА Новости. Правительство Молдавии утвердило на заседании в среду законопроект о денонсации Конвенции о Межпарламентской Ассамблее СНГ, заключенной в Минске 26 мая 1995 года, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу
заявил, что Молдавия денонсирует соглашение о членстве в Межпарламентской ассамблее СНГ
до конца летней сессии парламента.
В оппозиции Молдавии назвали преимущества нахождения в СНГ
"Для Республики Молдова рассматриваемая платформа не достигла своей цели, а именно решить реальные проблемы, стоящие перед нашим государством в последние десятилетия (например, Приднестровский конфликт)… Учитывая, что участие Республики Молдова в МПА СНГ не соответствует ожиданиям, что касается соотношения вклада и выгоды, считается целесообразным денонсировать рассматриваемую конвенцию", - говорится в обосновании законопроекта.
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости разрыва ряда соглашений с СНГ. В стране денонсированы четыре соглашения: об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств-участников СНГ, об общих условиях поставок товаров между организациями стран СНГ, о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о беспрепятственной деятельности Межгосударственной телерадиокомпании "Мир". Под запретом оказался ряд российских СМИ. Планируется создать национальный центр по борьбе с "пропагандой", в которой Кишинев
неоднократно бездоказательно обвинял Москву
. Недавно власти республики инициировали отмену Дня победы 9 мая.
Отношения между Россией
и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.
Додон предостерег молдавские власти от выхода из СНГ