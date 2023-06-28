https://ria.ru/20230628/mpa-1880885994.html

Правительство Молдавии утвердило законопроект о выходе страны из МПА СНГ

Правительство Молдавии утвердило законопроект о выходе страны из МПА СНГ - РИА Новости, 28.06.2023

Правительство Молдавии утвердило законопроект о выходе страны из МПА СНГ

Правительство Молдавии утвердило на заседании в среду законопроект о денонсации Конвенции о Межпарламентской Ассамблее СНГ, заключенной в Минске 26 мая 1995... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:26

2023-06-28T13:26

2023-06-28T13:26

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КИШИНЕВ, 28 июн - РИА Новости. Правительство Молдавии утвердило на заседании в среду законопроект о денонсации Конвенции о Межпарламентской Ассамблее СНГ, заключенной в Минске 26 мая 1995 года, передает корреспондент РИА Новости. Ранее спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что Молдавия денонсирует соглашение о членстве в Межпарламентской ассамблее СНГ до конца летней сессии парламента. "Для Республики Молдова рассматриваемая платформа не достигла своей цели, а именно решить реальные проблемы, стоящие перед нашим государством в последние десятилетия (например, Приднестровский конфликт)… Учитывая, что участие Республики Молдова в МПА СНГ не соответствует ожиданиям, что касается соотношения вклада и выгоды, считается целесообразным денонсировать рассматриваемую конвенцию", - говорится в обосновании законопроекта. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости разрыва ряда соглашений с СНГ. В стране денонсированы четыре соглашения: об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств-участников СНГ, об общих условиях поставок товаров между организациями стран СНГ, о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о беспрепятственной деятельности Межгосударственной телерадиокомпании "Мир". Под запретом оказался ряд российских СМИ. Планируется создать национальный центр по борьбе с "пропагандой", в которой Кишинев неоднократно бездоказательно обвинял Москву. Недавно власти республики инициировали отмену Дня победы 9 мая. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.

https://ria.ru/20230614/moldaviya-1877974991.html

https://ria.ru/20230628/moldaviya-1880868482.html

молдавия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, снг