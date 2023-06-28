Рейтинг@Mail.ru
Правительство Молдавии утвердило законопроект о выходе страны из МПА СНГ - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/mpa-1880885994.html
Правительство Молдавии утвердило законопроект о выходе страны из МПА СНГ
Правительство Молдавии утвердило законопроект о выходе страны из МПА СНГ - РИА Новости, 28.06.2023
Правительство Молдавии утвердило законопроект о выходе страны из МПА СНГ
Правительство Молдавии утвердило на заседании в среду законопроект о денонсации Конвенции о Межпарламентской Ассамблее СНГ, заключенной в Минске 26 мая 1995... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:26
2023-06-28T13:26
в мире
молдавия
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg
КИШИНЕВ, 28 июн - РИА Новости. Правительство Молдавии утвердило на заседании в среду законопроект о денонсации Конвенции о Межпарламентской Ассамблее СНГ, заключенной в Минске 26 мая 1995 года, передает корреспондент РИА Новости. Ранее спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что Молдавия денонсирует соглашение о членстве в Межпарламентской ассамблее СНГ до конца летней сессии парламента. "Для Республики Молдова рассматриваемая платформа не достигла своей цели, а именно решить реальные проблемы, стоящие перед нашим государством в последние десятилетия (например, Приднестровский конфликт)… Учитывая, что участие Республики Молдова в МПА СНГ не соответствует ожиданиям, что касается соотношения вклада и выгоды, считается целесообразным денонсировать рассматриваемую конвенцию", - говорится в обосновании законопроекта. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости разрыва ряда соглашений с СНГ. В стране денонсированы четыре соглашения: об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств-участников СНГ, об общих условиях поставок товаров между организациями стран СНГ, о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о беспрепятственной деятельности Межгосударственной телерадиокомпании "Мир". Под запретом оказался ряд российских СМИ. Планируется создать национальный центр по борьбе с "пропагандой", в которой Кишинев неоднократно бездоказательно обвинял Москву. Недавно власти республики инициировали отмену Дня победы 9 мая. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.
https://ria.ru/20230614/moldaviya-1877974991.html
https://ria.ru/20230628/moldaviya-1880868482.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d24c9919a230ce6a26272390a2535a85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, снг
В мире, Молдавия, СНГ
Правительство Молдавии утвердило законопроект о выходе страны из МПА СНГ

Правительство Молдавии утвердило закон о выходе страны из Межпарламентской Ассамблеи СНГ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 июн - РИА Новости. Правительство Молдавии утвердило на заседании в среду законопроект о денонсации Конвенции о Межпарламентской Ассамблее СНГ, заключенной в Минске 26 мая 1995 года, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что Молдавия денонсирует соглашение о членстве в Межпарламентской ассамблее СНГ до конца летней сессии парламента.
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
В оппозиции Молдавии назвали преимущества нахождения в СНГ
14 июня, 10:58
"Для Республики Молдова рассматриваемая платформа не достигла своей цели, а именно решить реальные проблемы, стоящие перед нашим государством в последние десятилетия (например, Приднестровский конфликт)… Учитывая, что участие Республики Молдова в МПА СНГ не соответствует ожиданиям, что касается соотношения вклада и выгоды, считается целесообразным денонсировать рассматриваемую конвенцию", - говорится в обосновании законопроекта.
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости разрыва ряда соглашений с СНГ. В стране денонсированы четыре соглашения: об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств-участников СНГ, об общих условиях поставок товаров между организациями стран СНГ, о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о беспрепятственной деятельности Межгосударственной телерадиокомпании "Мир". Под запретом оказался ряд российских СМИ. Планируется создать национальный центр по борьбе с "пропагандой", в которой Кишинев неоднократно бездоказательно обвинял Москву. Недавно власти республики инициировали отмену Дня победы 9 мая.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Додон предостерег молдавские власти от выхода из СНГ
Вчера, 12:20
 
В миреМолдавияСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала