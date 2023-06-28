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Путин призвал развивать морские курорты

Путин призвал развивать морские курорты - РИА Новости, 28.06.2023

Путин призвал развивать морские курорты

Необходимо развивать в России круглогодичные морские курорты, ставить для себя максимально высокую планку, чтобы условия по цене и качеству превосходили мировые РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T20:38

2023-06-28T20:38

2023-06-28T20:44

туризм

новости - туризм

владимир путин

россия

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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Необходимо развивать в России круглогодичные морские курорты, ставить для себя максимально высокую планку, чтобы условия по цене и качеству превосходили мировые стандарты, заявил президент РФ Владимир Путин."Ещё одна большая, значимая, очень перспективная задача - это масштабные проекты по по созданию круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 миллионов человек в год. Планку здесь нужно ставить максимально высокую, амбициозную, чтобы условия отдыха для наших граждан по соотношению цены и качества не уступали лучшим мировым стандартам, а лучше, как мы и неоднократно говорили об этом, превосходили их", - сказал Путин на совещании по развитию туризма.

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новости - туризм, владимир путин, россия