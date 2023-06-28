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Путин призвал развивать морские курорты - РИА Новости, 28.06.2023
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Туризм
 
20:38 28.06.2023 (обновлено: 20:44 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/more-1880989479.html
Путин призвал развивать морские курорты
Путин призвал развивать морские курорты - РИА Новости, 28.06.2023
Путин призвал развивать морские курорты
Необходимо развивать в России круглогодичные морские курорты, ставить для себя максимально высокую планку, чтобы условия по цене и качеству превосходили мировые РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T20:38
2023-06-28T20:44
туризм
новости - туризм
владимир путин
россия
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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Необходимо развивать в России круглогодичные морские курорты, ставить для себя максимально высокую планку, чтобы условия по цене и качеству превосходили мировые стандарты, заявил президент РФ Владимир Путин."Ещё одна большая, значимая, очень перспективная задача - это масштабные проекты по по созданию круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 миллионов человек в год. Планку здесь нужно ставить максимально высокую, амбициозную, чтобы условия отдыха для наших граждан по соотношению цены и качества не уступали лучшим мировым стандартам, а лучше, как мы и неоднократно говорили об этом, превосходили их", - сказал Путин на совещании по развитию туризма.
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новости - туризм, владимир путин, россия
Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, Россия
Путин призвал развивать морские курорты

Путин призвал добиться на российский морских курортах условий выше мировых стандартов

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи. Архивное фото
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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Необходимо развивать в России круглогодичные морские курорты, ставить для себя максимально высокую планку, чтобы условия по цене и качеству превосходили мировые стандарты, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ещё одна большая, значимая, очень перспективная задача - это масштабные проекты по по созданию круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 миллионов человек в год. Планку здесь нужно ставить максимально высокую, амбициозную, чтобы условия отдыха для наших граждан по соотношению цены и качества не уступали лучшим мировым стандартам, а лучше, как мы и неоднократно говорили об этом, превосходили их", - сказал Путин на совещании по развитию туризма.
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