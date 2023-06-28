МИД Молдавии обвинил Россию в намерении дестабилизировать ситуацию в стране
МИД Молдавии обвинил Россию в намерении дестабилизировать ситуацию в стране
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. МИД Молдавии обвинил Россию в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, соответствующее заявление распространила для СМИ пресс-служба ведомства.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления властей Молдавии о том, что они рассматривают возможность сокращения количество российских дипломатов в республике, подчеркнула, что официальный Кишинев использует "двойные стандарты", когда заявляет о необходимости сокращения числа российских дипломатов в республике, "при этом власти страны проводят курс на разрушение российско-молдавских отношений и затруднение гуманитарных связей между народами двух стран".
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"В связи с недавним заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, МИДЕИ комментирует: в отношениях с зарубежными партнерами власти Молдавии исходят из национальных интересов страны. Молдавско-российские отношения значительно пострадали, когда Россия начала проявлять военную агрессию в отношении Украины. Молдавские власти по-прежнему полны решимости противостоять дестабилизирующим действиям России, которые направлены против нашей страны", - отмечается в сообщении.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.