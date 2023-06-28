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МИД Молдавии обвинил Россию в намерении дестабилизировать ситуацию в стране - РИА Новости, 28.06.2023
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23:53 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/moldaviya-1881007037.html
МИД Молдавии обвинил Россию в намерении дестабилизировать ситуацию в стране
МИД Молдавии обвинил Россию в намерении дестабилизировать ситуацию в стране - РИА Новости, 28.06.2023
МИД Молдавии обвинил Россию в намерении дестабилизировать ситуацию в стране
МИД Молдавии обвинил Россию в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, соответствующее заявление распространила для СМИ пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T23:53
2023-06-28T23:53
россия
мария захарова
дмитрий песков
кишинев
молдавия
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КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. МИД Молдавии обвинил Россию в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, соответствующее заявление распространила для СМИ пресс-служба ведомства. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления властей Молдавии о том, что они рассматривают возможность сокращения количество российских дипломатов в республике, подчеркнула, что официальный Кишинев использует "двойные стандарты", когда заявляет о необходимости сокращения числа российских дипломатов в республике, "при этом власти страны проводят курс на разрушение российско-молдавских отношений и затруднение гуманитарных связей между народами двух стран". "В связи с недавним заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, МИДЕИ комментирует: в отношениях с зарубежными партнерами власти Молдавии исходят из национальных интересов страны. Молдавско-российские отношения значительно пострадали, когда Россия начала проявлять военную агрессию в отношении Украины. Молдавские власти по-прежнему полны решимости противостоять дестабилизирующим действиям России, которые направлены против нашей страны", - отмечается в сообщении. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.
https://ria.ru/20230626/posol-1880473193.html
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россия, мария захарова, дмитрий песков, кишинев, молдавия
Россия, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Кишинев, Молдавия
МИД Молдавии обвинил Россию в намерении дестабилизировать ситуацию в стране

МИД Молдавии обвинил Россию в намерении дестабилизировать ситуацию в стране

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. МИД Молдавии обвинил Россию в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, соответствующее заявление распространила для СМИ пресс-служба ведомства.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления властей Молдавии о том, что они рассматривают возможность сокращения количество российских дипломатов в республике, подчеркнула, что официальный Кишинев использует "двойные стандарты", когда заявляет о необходимости сокращения числа российских дипломатов в республике, "при этом власти страны проводят курс на разрушение российско-молдавских отношений и затруднение гуманитарных связей между народами двух стран".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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"В связи с недавним заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, МИДЕИ комментирует: в отношениях с зарубежными партнерами власти Молдавии исходят из национальных интересов страны. Молдавско-российские отношения значительно пострадали, когда Россия начала проявлять военную агрессию в отношении Украины. Молдавские власти по-прежнему полны решимости противостоять дестабилизирующим действиям России, которые направлены против нашей страны", - отмечается в сообщении.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.
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РоссияМария ЗахароваДмитрий ПесковКишиневМолдавия
 
 
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