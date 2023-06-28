https://ria.ru/20230628/mintsifry-1880808955.html
В России создадут центр обезличивания данных для обучения ИИ
В России создадут центр обезличивания данных для обучения ИИ - РИА Новости, 28.06.2023
В России создадут центр обезличивания данных для обучения ИИ
Минцифры России в 2024 году планирует создать внутри своей информационной системы центр обезличивания, который будет обезличивать исходные персональные данные... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T02:18
2023-06-28T02:18
2023-06-28T02:18
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минцифры России в 2024 году планирует создать внутри своей информационной системы центр обезличивания, который будет обезличивать исходные персональные данные для дальнейшего использования, в том числе при обучении моделей искусственного интеллекта, заявил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Александр Шойтов. "У нас в планах построение центра обезличивания – специальной инфраструктуры внутри ГИС Минцифры. Он будет брать исходные данные и делать из них обезличенные. Для того, чтобы создать центр, необходимо создать его макет - программно-аппаратный комплекс, и в процессе провести соответствующие исследования по обезличиванию", - сказал Шойтов. По его словам, макет планируется создать на базе Национального технологического центра цифровой криптографии. "Первый вариант должен появиться в конце этого года. И уже полноценный макет, в котором будет реализовано много различных вариантов исходных данных, будет подготовлен к концу 2024 года... Центр обезличивания будет создаваться параллельно. Думаю, также в 2024 году", - отметил Шойтов. Замглавы Минцифры добавил, что при обезличивании данных есть две задачи. "Первое - нужно сделать так, чтобы невозможно было достоверно установить по полученным обезличенным данным исходные данные конкретного человека. Второе – нужно сохранить их в качественном виде для последующего использования, например, для обучения искусственного интеллекта", - добавил Шойтов. При этом вопрос обезличивания довольно сложный не только с технологической точки зрения, но и с нормативной. Сейчас в Госдуму внесен проект федерального закона, в котором предусматривается нормативное регулирование одного из подходов. "Это этап, когда мы обезличиваем данные и из них формируем дата сеты под конкретные задачи внутри информационной системы Минцифры — в центре обезличивания. Туда приходят разработчики искусственного интеллекта и обучают свои модели на специально подготовленных для них наборах данных, не выходя за пределы системы", - подытожил Шойтов, отвечая на вопрос, где будут использоваться обезличенные данные.
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россия, госдума рф, технологии
Россия, Госдума РФ, Технологии
В России создадут центр обезличивания данных для обучения ИИ
Минцифры планирует в 2024 году создать центр обезличивания данных для обучения ИИ
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минцифры России в 2024 году планирует создать внутри своей информационной системы центр обезличивания, который будет обезличивать исходные персональные данные для дальнейшего использования, в том числе при обучении моделей искусственного интеллекта, заявил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Александр Шойтов.
«
"У нас в планах построение центра обезличивания – специальной инфраструктуры внутри ГИС Минцифры. Он будет брать исходные данные и делать из них обезличенные. Для того, чтобы создать центр, необходимо создать его макет - программно-аппаратный комплекс, и в процессе провести соответствующие исследования по обезличиванию", - сказал Шойтов.
По его словам, макет планируется создать на базе Национального технологического центра цифровой криптографии. "Первый вариант должен появиться в конце этого года. И уже полноценный макет, в котором будет реализовано много различных вариантов исходных данных, будет подготовлен к концу 2024 года... Центр обезличивания будет создаваться параллельно. Думаю, также в 2024 году", - отметил Шойтов.
Замглавы Минцифры добавил, что при обезличивании данных есть две задачи. "Первое - нужно сделать так, чтобы невозможно было достоверно установить по полученным обезличенным данным исходные данные конкретного человека. Второе – нужно сохранить их в качественном виде для последующего использования, например, для обучения искусственного интеллекта", - добавил Шойтов.
При этом вопрос обезличивания довольно сложный не только с технологической точки зрения, но и с нормативной. Сейчас в Госдуму
внесен проект федерального закона, в котором предусматривается нормативное регулирование одного из подходов.
"Это этап, когда мы обезличиваем данные и из них формируем дата сеты под конкретные задачи внутри информационной системы Минцифры — в центре обезличивания. Туда приходят разработчики искусственного интеллекта и обучают свои модели на специально подготовленных для них наборах данных, не выходя за пределы системы", - подытожил Шойтов, отвечая на вопрос, где будут использоваться обезличенные данные.
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