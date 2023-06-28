https://ria.ru/20230628/miloshevich-1880998772.html

Вучич назвал выдачу Милошевича в Гаагу унижением и ценой за ошибки

Вучич назвал выдачу Милошевича в Гаагу унижением и ценой за ошибки - РИА Новости, 28.06.2023

Вучич назвал выдачу Милошевича в Гаагу унижением и ценой за ошибки

Выдача сербскими властями экс-президента Югославии Слободана Милошевича суду в Гааге в 2001 году была величайшим унижением и ценой за ошибки, заявил президент... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T21:58

2023-06-28T21:58

2023-06-28T21:58

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сербия

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БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. Выдача сербскими властями экс-президента Югославии Слободана Милошевича суду в Гааге в 2001 году была величайшим унижением и ценой за ошибки, заявил президент Сербии Александр Вучич. В Сербии в среду отмечают один из важнейших национальных праздников Видовдан (день Святого Вита), посвященный годовщине боя на Косовом поле 28 июня 1389 года с турками-османами. В ходе сражения погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад, событие стало определяющим для формирования национальной философии и мировосприятия сербов. "Речь идет не только о корнях, которые нас связывают со всем, чем мы когда-то были. И не только о битве, которая стерла одну и создала новую, другую историю. Не о войнах, в которых мы победили и в них потеряли себя, даже не о унижении, кульминацией которого стала сдача сербского президента (Слободана Милошевича - ред.) и собственного достоинства", - заявил президент Сербии на открытии участка объездной трассы вокруг Белграда. Он отметил, что история учит – "победы, даже самые большие, могут стать лишь частью большого поражения". "Сербия не может убежать ни от своей истории, ни от своих ошибок. Цена, которую мы платили от Косово до Гааги, не может быть еще больше", - подчеркнул Вучич.Днем в среду первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич указал, что выдача экс-президента Югославии 28 июня 2001 года является трагедией Сербии и ее народа. Слободан Милошевич возглавлял Союзную республику Югославия с 1990 по 2000 год. На период его правления пришелся распад этой страны вследствие гражданской войны, а также война за сохранения автономного края Косово в составе Югославии, кульминацией которой стали удары НАТО по югославской территории. В июне 2001 года Белград выдал бывшего президента Гаагскому трибуналу. Судебный процесс над Милошевичем начался в феврале 2002 года. Политик скончался на 65-м году жизни от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года в тюремной камере Гаагского трибунала, где он находился под следствием почти пять лет. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены до конца.

https://ria.ru/20230628/miloshevich-1880938842.html

https://ria.ru/20230613/prigovor-1877702526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, югославия, сербия, гаага, слободан милошевич, александр вучич, ивица дачич, нато