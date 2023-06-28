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Вучич назвал выдачу Милошевича в Гаагу унижением и ценой за ошибки - РИА Новости, 28.06.2023
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21:58 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/miloshevich-1880998772.html
Вучич назвал выдачу Милошевича в Гаагу унижением и ценой за ошибки
Вучич назвал выдачу Милошевича в Гаагу унижением и ценой за ошибки - РИА Новости, 28.06.2023
Вучич назвал выдачу Милошевича в Гаагу унижением и ценой за ошибки
Выдача сербскими властями экс-президента Югославии Слободана Милошевича суду в Гааге в 2001 году была величайшим унижением и ценой за ошибки, заявил президент... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T21:58
2023-06-28T21:58
в мире
югославия
сербия
гаага
слободан милошевич
александр вучич
ивица дачич
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БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. Выдача сербскими властями экс-президента Югославии Слободана Милошевича суду в Гааге в 2001 году была величайшим унижением и ценой за ошибки, заявил президент Сербии Александр Вучич. В Сербии в среду отмечают один из важнейших национальных праздников Видовдан (день Святого Вита), посвященный годовщине боя на Косовом поле 28 июня 1389 года с турками-османами. В ходе сражения погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад, событие стало определяющим для формирования национальной философии и мировосприятия сербов. "Речь идет не только о корнях, которые нас связывают со всем, чем мы когда-то были. И не только о битве, которая стерла одну и создала новую, другую историю. Не о войнах, в которых мы победили и в них потеряли себя, даже не о унижении, кульминацией которого стала сдача сербского президента (Слободана Милошевича - ред.) и собственного достоинства", - заявил президент Сербии на открытии участка объездной трассы вокруг Белграда. Он отметил, что история учит – "победы, даже самые большие, могут стать лишь частью большого поражения". &quot;Сербия не может убежать ни от своей истории, ни от своих ошибок. Цена, которую мы платили от Косово до Гааги, не может быть еще больше&quot;, - подчеркнул Вучич.Днем в среду первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич указал, что выдача экс-президента Югославии 28 июня 2001 года является трагедией Сербии и ее народа. Слободан Милошевич возглавлял Союзную республику Югославия с 1990 по 2000 год. На период его правления пришелся распад этой страны вследствие гражданской войны, а также война за сохранения автономного края Косово в составе Югославии, кульминацией которой стали удары НАТО по югославской территории. В июне 2001 года Белград выдал бывшего президента Гаагскому трибуналу. Судебный процесс над Милошевичем начался в феврале 2002 года. Политик скончался на 65-м году жизни от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года в тюремной камере Гаагского трибунала, где он находился под следствием почти пять лет. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены до конца.
https://ria.ru/20230628/miloshevich-1880938842.html
https://ria.ru/20230613/prigovor-1877702526.html
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в мире, югославия, сербия, гаага, слободан милошевич, александр вучич, ивица дачич, нато
В мире, Югославия, Сербия, Гаага, Слободан Милошевич, Александр Вучич, Ивица Дачич, НАТО
Вучич назвал выдачу Милошевича в Гаагу унижением и ценой за ошибки

Вучич: выдача Милошевича Гааге в 2001 году была величайшим унижением и ценой за ошибки

© AP Photo / Paul Vreeker, PoolБывший президент Югославии Слободан Милошевич
Бывший президент Югославии Слободан Милошевич - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Paul Vreeker, Pool
Бывший президент Югославии Слободан Милошевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. Выдача сербскими властями экс-президента Югославии Слободана Милошевича суду в Гааге в 2001 году была величайшим унижением и ценой за ошибки, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В Сербии в среду отмечают один из важнейших национальных праздников Видовдан (день Святого Вита), посвященный годовщине боя на Косовом поле 28 июня 1389 года с турками-османами. В ходе сражения погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад, событие стало определяющим для формирования национальной философии и мировосприятия сербов.
«
"Речь идет не только о корнях, которые нас связывают со всем, чем мы когда-то были. И не только о битве, которая стерла одну и создала новую, другую историю. Не о войнах, в которых мы победили и в них потеряли себя, даже не о унижении, кульминацией которого стала сдача сербского президента (Слободана Милошевича - ред.) и собственного достоинства", - заявил президент Сербии на открытии участка объездной трассы вокруг Белграда.
Он отметил, что история учит – "победы, даже самые большие, могут стать лишь частью большого поражения".
Бывший президент Югославии Слободан Милошевич перед началом заседания суда по военным преступлениям в Гааге. 11 декабря 2001 - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Глава МИД Сербии назвал выдачу Милошевича в Гаагу трагедией страны
Вчера, 16:28
«

"Сербия не может убежать ни от своей истории, ни от своих ошибок. Цена, которую мы платили от Косово до Гааги, не может быть еще больше", - подчеркнул Вучич.

Днем в среду первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич указал, что выдача экс-президента Югославии 28 июня 2001 года является трагедией Сербии и ее народа.
Слободан Милошевич возглавлял Союзную республику Югославия с 1990 по 2000 год. На период его правления пришелся распад этой страны вследствие гражданской войны, а также война за сохранения автономного края Косово в составе Югославии, кульминацией которой стали удары НАТО по югославской территории.
В июне 2001 года Белград выдал бывшего президента Гаагскому трибуналу. Судебный процесс над Милошевичем начался в феврале 2002 года. Политик скончался на 65-м году жизни от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года в тюремной камере Гаагского трибунала, где он находился под следствием почти пять лет. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены до конца.
Мужчина держит сербский флаг - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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В миреЮгославияСербияГаагаСлободан МилошевичАлександр ВучичИвица ДачичНАТО
 
 
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