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Минцифры апробирует методику выявления рисков в сфере кибербезопасности - РИА Новости, 28.06.2023
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07:40 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/metodika-1880819628.html
Минцифры апробирует методику выявления рисков в сфере кибербезопасности
Минцифры апробирует методику выявления рисков в сфере кибербезопасности - РИА Новости, 28.06.2023
Минцифры апробирует методику выявления рисков в сфере кибербезопасности
Минцифры России занимается пилотной апробацией методики определения недопустимых событий в информационной безопасности, которая создана для выявления наиболее... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T07:40
2023-06-28T07:40
россия
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минцифры России занимается пилотной апробацией методики определения недопустимых событий в информационной безопасности, которая создана для выявления наиболее значимых рисков в этой сфере, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов. "Вообще любые риски в информационной безопасности должны быть исключены. Но все-таки, например, для руководителя крупной компании должно быть драматически важно то, что он гарантированно исключит наиболее значимые риски. Такие события называются недопустимыми. Разработана методика определения таких событий. И сейчас мы занимаемся пилотной апробацией применения этой методики и учета ее результатов при построении систем информационной безопасности", - сказал Шойтов. По его словам, есть общие, типизированные недопустимые события, и они могут быть уточнены для компаний определенной отрасли.
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россия, общество
Россия, Общество
Минцифры апробирует методику выявления рисков в сфере кибербезопасности

Минцифры апробирует методику определения недопустимых событий в кибербезопасности

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСообщение о вирусе на экране компьютера
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минцифры России занимается пилотной апробацией методики определения недопустимых событий в информационной безопасности, которая создана для выявления наиболее значимых рисков в этой сфере, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов.
"Вообще любые риски в информационной безопасности должны быть исключены. Но все-таки, например, для руководителя крупной компании должно быть драматически важно то, что он гарантированно исключит наиболее значимые риски. Такие события называются недопустимыми. Разработана методика определения таких событий. И сейчас мы занимаемся пилотной апробацией применения этой методики и учета ее результатов при построении систем информационной безопасности", - сказал Шойтов.
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Сбербанк оценил дефицит специалистов в области кибербезопасности в России
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По его словам, есть общие, типизированные недопустимые события, и они могут быть уточнены для компаний определенной отрасли.
 
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