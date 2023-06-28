https://ria.ru/20230628/meropriyatiya-1880910187.html
Архангельская область и Белоруссия подписали план мероприятий на три года
Архангельская область и Белоруссия подписали план мероприятий на три года - РИА Новости, 28.06.2023
Архангельская область и Белоруссия подписали план мероприятий на три года
Архангельская область и Белоруссия подписали план совместных мероприятий на ближайшие три года, в котором предусмотрены оказание содействия в поставках... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:46
2023-06-28T14:46
2023-06-28T14:46
архангельская область
архангельская область
белоруссия
россия
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 28 июн – РИА Новости. Архангельская область и Белоруссия подписали план совместных мероприятий на ближайшие три года, в котором предусмотрены оказание содействия в поставках строительных и отделочных материалов в российский регион, закупка сельхозтехники, организация взаимных бизнес-миссий и другие направления, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. Подписание плана мероприятий по развитию двухстороннего сотрудничества на 2023-2026 годы состоялось на полях X Форума регионов России и Белоруссии. Подписи под документом поставили губернатор Александр Цыбульский и заместитель председателя белорусской части совместной рабочей группы по развитию сотрудничества между Белоруссией и Архангельской областью, заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Александр Пшенный. "С учётом той геополитической ситуации, в которой мы находимся, сейчас для нас открываются новые возможности для локализации производства и поиска новых логистических путей. Для себя мы видим перспективы использования традиционных компетенций Республики Беларусь – это производство коммунальной техники и общественного транспорта, а также импортозамещение техники в лесопромышленном комплексе и целлюлозно-бумажном производстве", - сказал Цыбульский, слова которого приводятся в сообщении. Он отметил, что российский северный регион со своей стороны может предложить логистические возможности порта Архангельск, которые являются преимуществом региона и позволяют отправлять продукцию на Восток без выхода из территориальных вод Российской Федерации. Отмечается, что вести́ сотрудничество в рамках утвержденного плана стороны будут по самым разным направлениям деятельности. В частности, документом предусмотрено оказание содействия в организации поставок в Архангельскую область строительных и отделочных материалов, производимых на территории Белоруссии. Важной частью совместной работы станет увеличение закупок в Белоруссии сельскохозяйственной техники для заготовки кормов, прицепов для сельскохозяйственной техники и доильного оборудования для молочно-товарных комплексов Архангельской области. В течение всего периода действия плана мероприятий также предполагается взаимное участие в конгрессных мероприятиях, организация взаимных бизнес-миссий для развития взаимовыгодной торговли с учетом потребностей предприятий и организаций в Архангельской области и Белоруссии. Будет организовано участие деловых кругов из дружественной страны в ежегодной Маргаритинской ярмарке и ежегодном конкурсе "Лесоруб XXI века", проводимых в регионе. Помимо этого, продолжится развитие прямого сотрудничества между образовательными организациями Архангельской области и Белоруссии через участие обучающихся, научных и педагогических работников в научно-практических конференциях, семинарах, форумах, иных мероприятиях, проводимых на территории Архангельской области и Белоруссии. В сфере научно-технической и инновационной деятельности будут укрепляться партнерские связи научных и образовательных организаций Архангельской области, участвующих в деятельности научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования", с белорусскими образовательными учреждениями. Также будет организовано более тесное взаимодействие в сфере молодежной политики и патриотического воспитания, культуры, спорта и туризма.
https://ria.ru/20230628/tovarooborot-1880909362.html
https://ria.ru/20230615/lechenie-1878323594.html
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архангельская область, белоруссия, россия, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельская область, Белоруссия, Россия, Александр Цыбульский
Архангельская область и Белоруссия подписали план мероприятий на три года
Архангельская область и Белоруссия подписали план совместных мероприятий на три года
АРХАНГЕЛЬСК, 28 июн – РИА Новости. Архангельская область и Белоруссия подписали план совместных мероприятий на ближайшие три года, в котором предусмотрены оказание содействия в поставках строительных и отделочных материалов в российский регион, закупка сельхозтехники, организация взаимных бизнес-миссий и другие направления, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.
Подписание плана мероприятий по развитию двухстороннего сотрудничества на 2023-2026 годы состоялось на полях X Форума регионов России
и Белоруссии. Подписи под документом поставили губернатор Александр Цыбульский
и заместитель председателя белорусской части совместной рабочей группы по развитию сотрудничества между Белоруссией и Архангельской областью, заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Александр Пшенный.
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"С учётом той геополитической ситуации, в которой мы находимся, сейчас для нас открываются новые возможности для локализации производства и поиска новых логистических путей. Для себя мы видим перспективы использования традиционных компетенций Республики Беларусь – это производство коммунальной техники и общественного транспорта, а также импортозамещение техники в лесопромышленном комплексе и целлюлозно-бумажном производстве", - сказал Цыбульский, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что российский северный регион со своей стороны может предложить логистические возможности порта Архангельск
, которые являются преимуществом региона и позволяют отправлять продукцию на Восток без выхода из территориальных вод Российской Федерации.
Отмечается, что вести́ сотрудничество в рамках утвержденного плана стороны будут по самым разным направлениям деятельности. В частности, документом предусмотрено оказание содействия в организации поставок в Архангельскую область строительных и отделочных материалов, производимых на территории Белоруссии. Важной частью совместной работы станет увеличение закупок в Белоруссии сельскохозяйственной техники для заготовки кормов, прицепов для сельскохозяйственной техники и доильного оборудования для молочно-товарных комплексов Архангельской области.
В течение всего периода действия плана мероприятий также предполагается взаимное участие в конгрессных мероприятиях, организация взаимных бизнес-миссий для развития взаимовыгодной торговли с учетом потребностей предприятий и организаций в Архангельской области и Белоруссии. Будет организовано участие деловых кругов из дружественной страны в ежегодной Маргаритинской ярмарке и ежегодном конкурсе "Лесоруб XXI века", проводимых в регионе.
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Помимо этого, продолжится развитие прямого сотрудничества между образовательными организациями Архангельской области и Белоруссии через участие обучающихся, научных и педагогических работников в научно-практических конференциях, семинарах, форумах, иных мероприятиях, проводимых на территории Архангельской области и Белоруссии.
В сфере научно-технической и инновационной деятельности будут укрепляться партнерские связи научных и образовательных организаций Архангельской области, участвующих в деятельности научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования", с белорусскими образовательными учреждениями.
Также будет организовано более тесное взаимодействие в сфере молодежной политики и патриотического воспитания, культуры, спорта и туризма.
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