https://ria.ru/20230628/meropriyatiya-1880910187.html

Архангельская область и Белоруссия подписали план мероприятий на три года

Архангельская область и Белоруссия подписали план мероприятий на три года - РИА Новости, 28.06.2023

Архангельская область и Белоруссия подписали план мероприятий на три года

Архангельская область и Белоруссия подписали план совместных мероприятий на ближайшие три года, в котором предусмотрены оказание содействия в поставках... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:46

2023-06-28T14:46

2023-06-28T14:46

архангельская область

архангельская область

белоруссия

россия

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 28 июн – РИА Новости. Архангельская область и Белоруссия подписали план совместных мероприятий на ближайшие три года, в котором предусмотрены оказание содействия в поставках строительных и отделочных материалов в российский регион, закупка сельхозтехники, организация взаимных бизнес-миссий и другие направления, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. Подписание плана мероприятий по развитию двухстороннего сотрудничества на 2023-2026 годы состоялось на полях X Форума регионов России и Белоруссии. Подписи под документом поставили губернатор Александр Цыбульский и заместитель председателя белорусской части совместной рабочей группы по развитию сотрудничества между Белоруссией и Архангельской областью, заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Александр Пшенный. "С учётом той геополитической ситуации, в которой мы находимся, сейчас для нас открываются новые возможности для локализации производства и поиска новых логистических путей. Для себя мы видим перспективы использования традиционных компетенций Республики Беларусь – это производство коммунальной техники и общественного транспорта, а также импортозамещение техники в лесопромышленном комплексе и целлюлозно-бумажном производстве", - сказал Цыбульский, слова которого приводятся в сообщении. Он отметил, что российский северный регион со своей стороны может предложить логистические возможности порта Архангельск, которые являются преимуществом региона и позволяют отправлять продукцию на Восток без выхода из территориальных вод Российской Федерации. Отмечается, что вести́ сотрудничество в рамках утвержденного плана стороны будут по самым разным направлениям деятельности. В частности, документом предусмотрено оказание содействия в организации поставок в Архангельскую область строительных и отделочных материалов, производимых на территории Белоруссии. Важной частью совместной работы станет увеличение закупок в Белоруссии сельскохозяйственной техники для заготовки кормов, прицепов для сельскохозяйственной техники и доильного оборудования для молочно-товарных комплексов Архангельской области. В течение всего периода действия плана мероприятий также предполагается взаимное участие в конгрессных мероприятиях, организация взаимных бизнес-миссий для развития взаимовыгодной торговли с учетом потребностей предприятий и организаций в Архангельской области и Белоруссии. Будет организовано участие деловых кругов из дружественной страны в ежегодной Маргаритинской ярмарке и ежегодном конкурсе "Лесоруб XXI века", проводимых в регионе. Помимо этого, продолжится развитие прямого сотрудничества между образовательными организациями Архангельской области и Белоруссии через участие обучающихся, научных и педагогических работников в научно-практических конференциях, семинарах, форумах, иных мероприятиях, проводимых на территории Архангельской области и Белоруссии. В сфере научно-технической и инновационной деятельности будут укрепляться партнерские связи научных и образовательных организаций Архангельской области, участвующих в деятельности научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования", с белорусскими образовательными учреждениями. Также будет организовано более тесное взаимодействие в сфере молодежной политики и патриотического воспитания, культуры, спорта и туризма.

https://ria.ru/20230628/tovarooborot-1880909362.html

https://ria.ru/20230615/lechenie-1878323594.html

https://ria.ru/20230615/arkhangelsk-1878381795.html

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архангельская область, белоруссия, россия, александр цыбульский