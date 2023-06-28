https://ria.ru/20230628/melodramy-1880975474.html

Топ-10 мелодрам 2023 года: лучшие новые фильмы про любовь

Лучшие мелодрамы 2023 года: что посмотреть из новинок

Топ-10 мелодрам 2023 года: лучшие новые фильмы про любовь

В 2023 году вышло немало стоящих российских и зарубежных фильмов и сериалов про любовь, которые можно посмотреть онлайн в хорошем качестве. Лучшие новые... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T19:28

2023-06-28T19:28

2023-06-28T19:28

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В 2023 году вышло немало стоящих российских и зарубежных фильмов и сериалов про любовь, которые можно посмотреть онлайн в хорошем качестве. Лучшие новые фильмы-мелодрамы по рейтингам зрителей и критиков — в материале РИА Новости.Лучшие мелодрамы 2023 года2023 год оказался богат на премьеры романтических фильмов. В топ-10 картин вошли и комедии, и мелодрамы с элементами приключений и боевика, и серьезные фильмы, представленные на крупных кинофестивалях.Топ-10 фильмовПоехавшаяТрейлерСюжет:Анна отметила тридцатилетие, но поздравил ее только курьер, принесший подарок. После череды неудач девушка решает покинуть мегаполис: достает пыльный велосипед, сажает в прицеп таксу и уезжает в Магадан, чтобы встретиться с мамой, которую она не видела 13 лет. Так начинается путешествие, полное сложностей и испытаний, приключений и судьбоносных встреч.Интересные факты:Роуд-муви “Поехавшая” основан на реальной истории: в 2017 году велопутешественница Анна Смолина и ее такса Капа проехали на велосипеде через всю страну — из Набережных Челнов в Магадан. Девушка консультировала съемочную группу, чтобы выстроить наилучший сюжет. Режиссер ленты Антон Маслов рассказывал, что перед началом съемок они отправились в трехдневную велопоездку от Москвы до Нижнего Новгорода.Больше чем никогдаТрейлерСюжет:Элен и Матье имеют глубокую связь и счастливы вместе много лет. Все меняется, когда Элен узнает, что неизлечимо больна. Не в силах терпеть сочувствующие взгляды, героиня отправляется в норвежскую глубинку, чтобы примириться с собой. Там она встречает родственную душу и постепенно отдаляется от Матье.Интересные факты:“Больше чем никогда” — предпоследняя роль Гаспара Ульеля, который трагически погиб в 2022 году. Фильм был представлен на Каннском кинофестивале в номинации “Особый взгляд”.Я хочу! Я буду!ТрейлерСюжет:Преподавательница истории Надежда несчастна: муж изменяет, а сын постоянно просит денег, да и работа перестала радовать. В один момент героиня решается на кардинальные перемены. Теперь ее ждет увлекательное путешествие, которое поможет обрести уверенность в себе, долгожданное счастье и гармонию в жизни.Интересные факты:Исполнительница главной роли Екатерина Гусева занесена в Книгу рекордов России. В 2002 году вместе с коллегами-артистами она побывала на Северном полюсе, где спела при сорокаградусном морозе. Она также известна зрителям как исполнительница одной из ролей в культовом сериале “Бригада”.Знакомство родителейТрейлерСюжет:Мишель и Аллан уже давно состоят в отношениях и думают пожениться. Перед таким важным событием молодая пара решает наконец познакомить своих родителей. Только оказывается, что они уже знакомы и скрывают много интересных секретов.Интересные факты:Ричард Гир играет отца Эммы Робертс. В фильмах “Красотка” и “Сбежавшая невеста” он выступил в роли возлюбленного ее тети — Джулии Робертс. При этом Эмма Робертс уже снималась с Люком Брейси: в романтической комедии “Пара на праздники” они также изображали влюбленных.Моя пиратская свадьбаТрейлерСюжет:Том и Дарси готовятся к роскошной свадьбе на острове с десятками гостей. Перед торжеством они начинают осознавать, что чувства охладели, да и родственники досаждают советами. Все меняется, когда остров захватывают пираты и берут в заложники гостей. Том и Дарси понимают, что теперь им нужно всех спасти, а вместе с тем и свои чувства друг к другу.Интересные факты:Изначально роль Тома досталась Райану Рейнольдсу, но он покинул проект, хотя значится одним из продюсеров. Сам фильм пустили в разработку еще в 2019 году, но съемки пришлось сдвинуть из-за пандемии коронавируса.Люби сноваТрейлерСюжет:Мира Рэй потеряла жениха и пытается вернуть вкус к жизни. Чтобы немного облегчить боль, она отправляет несколько трогательных романтических сообщений на его старый номер. Героиня не знает, что он теперь принадлежит журналисту Робу Бернсу, который поражен честностью и красотой этих СМС. Заручившись поддержкой Селин Дион, у которой герой должен взять интервью, он решает завоевать девушку во что бы то ни стало.Интересные факты:“Люби снова” — это ремейк немецкой картины “СМС для тебя” 2016 года, которая снята на основе одноименной книги Софи Крамер. После премьеры фильма Селин Дион выпустила несколько новых песен, которые вошли в саундтрек ленты.Еще одна настоящая любовьТрейлерСюжет:Жизнь Эммы перевернулась, когда ее любимый муж исчез в Тихом океане. Спустя несколько лет с помощью друзей и семьи она смогла начать новую жизнь и найти новую любовь. Эмма оказывается на перепутье, когда внезапно понимает, что ее муж жив. Героине придется сделать непростой выбор между женихом и бывшим возлюбленным.Интересные факты:Фильм создан по мотивам одноименного романа Тейлор Дженкинс Рид. В 2023 году на основе ее творчества вышел еще один проект — музыкальный мини-сериал “Дейзи Джонс и The Six”.Исполнитель одной из главных ролей Сюму Лю хотел сыграть именно в мелодраме, чтобы развеять миф об азиатских актерах, которых берут только в фильмы про боевые искусства.Солнце моеТрейлерСюжет:Повзрослевшая Софи вспоминает, как в 11 лет ездила в Турцию с любящим, но идеалистичным разведенным отцом. “Солнце мое” — это история взросления, примирения, любви между родителями и детьми, в которой радость соприкасается с меланхолией.Интересные факты:Исполнитель главной роли Пол Мескал был номинирован на Оскар-2022 за лучшую мужскую роль. При этом Фрэнки Корио обошла на прослушивании 800 конкуренток перед тем, как ей досталась роль Софи.Без ответаТрейлерСюжет:Жизнь доброго и честного парня Коула принимает неожиданный поворот, когда он влюбляется в загадочную Сэди. Когда она внезапно исчезает, герой отправляется на поиски девушки и делает шокирующее открытие, что она — секретный агент. Теперь паре придется вместе спасать мир от опасных преступников.Интересные факты:“Без ответа” — третий совместный проект Криса Эванса и Аны де Армас. До этого они снимались в фильмах “Достать ножи” и “Серой человек”. Изначально роль Сэди досталась Скарлетт Йоханссон, с которой Крис Эванс играл в более, чем девяти фильмах.В ожидании ДалиТрейлерСюжет:Испания, середина 1970-х. Два брата, талантливых повара, прибывают в город неподалеку от резиденции Сальвадора Дали и устраиваются в небольшой ресторан. Со временем молва об их кулинарных талантах разлетается по всей Европе, но герои мечтают, чтобы их блюда попробовал знаменитый художник. Они решают привлечь его внимание любыми способами.Интересные факты:Режиссер фильма Давид Пужоль уже работал над проектами о Сальвадоре Дали. Он снял два документальных фильма о художнике — “Последний шедевр Дали” и “Сальвадор Дали: В поисках бессмертия”. При этом “В ожидании Дали” стал дебютным полнометражным фильмом режиссера.Ожидаемые премьерыВ конце июля в мире выходит самый ожидаемый фильм года — “Барби”, но пока неизвестно покажут ли его в России. Среди других предстоящих премьер: мелодрамы “Претенденты” с Зендаей в главной роли, “Ирландское желание” с Линдси Лохан, “Бернстайн” — второй фильм Брэдли Купера в качестве режиссера.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кино, кино и сериалы, россия, сша