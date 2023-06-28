https://ria.ru/20230628/melitopol-1880839591.html
В Мелитополе второй раз за сутки сработала система ПВО
В Мелитополе второй раз за сутки сработала система ПВО - РИА Новости, 28.06.2023
В Мелитополе второй раз за сутки сработала система ПВО
В Мелитополе Запорожской области вновь сработала система противовоздушной обороны, сообщили городские власти в телеграм-канале. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:48
2023-06-28T10:48
2023-06-28T15:59
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости. В Мелитополе Запорожской области вновь сработала система противовоздушной обороны, сообщили городские власти в телеграм-канале."В Мелитополе прозвучали звуки взрывов. Предварительно, сработала система ПВО", — говорится в публикации.В оперативных службах региона уточнили, что город в 10:40 попыталась атаковать украинская сторона, российские военные уничтожили все цели.Это был уже второй обстрел за сутки. Первый состоялся в 00:30, система ПВО отработала успешно, никто не пострадал.
https://ria.ru/20230627/pvo-1880704172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Происшествия
В Мелитополе второй раз за сутки сработала система ПВО
В Мелитополе прогремели взрывы, второй раз за сутки сработала система ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости.
В Мелитополе Запорожской области вновь сработала система противовоздушной обороны, сообщили городские власти в телеграм-канале
.
"В Мелитополе прозвучали звуки взрывов. Предварительно, сработала система ПВО", — говорится в публикации.
В оперативных службах региона уточнили, что город в 10:40 попыталась атаковать украинская сторона, российские военные уничтожили все цели.
Это был уже второй обстрел за сутки. Первый состоялся в 00:30, система ПВО отработала успешно, никто не пострадал.
Системы ПВО сбили шесть украинских беспилотников в зоне спецоперации