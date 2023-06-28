https://ria.ru/20230628/melitopol-1880839591.html

В Мелитополе второй раз за сутки сработала система ПВО

В Мелитополе второй раз за сутки сработала система ПВО - РИА Новости, 28.06.2023

В Мелитополе второй раз за сутки сработала система ПВО

В Мелитополе Запорожской области вновь сработала система противовоздушной обороны, сообщили городские власти в телеграм-канале. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T10:48

2023-06-28T10:48

2023-06-28T15:59

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости. В Мелитополе Запорожской области вновь сработала система противовоздушной обороны, сообщили городские власти в телеграм-канале."В Мелитополе прозвучали звуки взрывов. Предварительно, сработала система ПВО", — говорится в публикации.В оперативных службах региона уточнили, что город в 10:40 попыталась атаковать украинская сторона, российские военные уничтожили все цели.Это был уже второй обстрел за сутки. Первый состоялся в 00:30, система ПВО отработала успешно, никто не пострадал.

https://ria.ru/20230627/pvo-1880704172.html

мелитополь

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мелитополь, запорожская область, происшествия