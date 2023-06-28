https://ria.ru/20230628/melitopol-1880826008.html

ПВО отразила ракетную атаку на Мелитополь

ПВО отразила ракетную атаку на Мелитополь - РИА Новости, 28.06.2023

ПВО отразила ракетную атаку на Мелитополь

Российские средства ПВО отразили ночную ракетную атаку на Мелитополь, пострадавших и повреждений нет, сообщили в оперативных службах Запорожской области. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T09:14

2023-06-28T09:14

2023-06-28T09:32

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Российские средства ПВО отразили ночную ракетную атаку на Мелитополь, пострадавших и повреждений нет, сообщили в оперативных службах Запорожской области."Укронацисты ночью, в 00:30, совершили попытку обстрела Мелитополя. По уточненной информации, успешно отработала система ПВО, повреждений, жертв и пострадавших нет", — уточнили там.Председатель местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов ранее также сообщил о нескольких взрывах в городе Запорожье. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. Под контролем России находится более 70% территории региона, а украинские власти управляют бывшим областным центром — городом Запорожье.С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230627/vsu-1880648562.html

мелитополь

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мелитополь, запорожская область