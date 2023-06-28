https://ria.ru/20230628/melitopol-1880826008.html
ПВО отразила ракетную атаку на Мелитополь
ПВО отразила ракетную атаку на Мелитополь - РИА Новости, 28.06.2023
ПВО отразила ракетную атаку на Мелитополь
Российские средства ПВО отразили ночную ракетную атаку на Мелитополь, пострадавших и повреждений нет, сообщили в оперативных службах Запорожской области. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T09:14
2023-06-28T09:14
2023-06-28T09:32
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Российские средства ПВО отразили ночную ракетную атаку на Мелитополь, пострадавших и повреждений нет, сообщили в оперативных службах Запорожской области."Укронацисты ночью, в 00:30, совершили попытку обстрела Мелитополя. По уточненной информации, успешно отработала система ПВО, повреждений, жертв и пострадавших нет", — уточнили там.Председатель местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов ранее также сообщил о нескольких взрывах в городе Запорожье. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. Под контролем России находится более 70% территории региона, а украинские власти управляют бывшим областным центром — городом Запорожье.С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230627/vsu-1880648562.html
мелитополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область
ПВО отразила ракетную атаку на Мелитополь
ПВО отразила ночную ракетную атаку на Мелитополь, никто не пострадал
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Российские средства ПВО отразили ночную ракетную атаку на Мелитополь, пострадавших и повреждений нет, сообщили в оперативных службах Запорожской области.
"Укронацисты ночью, в 00:30, совершили попытку обстрела Мелитополя. По уточненной информации, успешно отработала система ПВО, повреждений, жертв и пострадавших нет", — уточнили там.
Председатель местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов ранее также сообщил о нескольких взрывах в городе Запорожье.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев
не признает. Под контролем России находится более 70% территории региона, а украинские власти управляют бывшим областным центром — городом Запорожье
.
С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском фронте