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В Мелитополе прогремели по меньшей мере шесть взрывов, сообщил Рогов - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:59 28.06.2023 (обновлено: 01:06 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/melitopol-1880806176.html
В Мелитополе прогремели по меньшей мере шесть взрывов, сообщил Рогов
В Мелитополе прогремели по меньшей мере шесть взрывов, сообщил Рогов - РИА Новости, 28.06.2023
В Мелитополе прогремели по меньшей мере шесть взрывов, сообщил Рогов
В Мелитополе прогремела серия взрывов, подробности уточняются, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T00:59
2023-06-28T01:06
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
владимир рогов
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. В Мелитополе прогремела серия взрывов, подробности уточняются, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.&quot;В Мелитополе прозвучала серия взрывов. На данный момент речь идет о шести взрывах&quot;, - написал он в Telegram-канале.По его словам, подробности уточняются.Запорожская область стала российским регионом по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем Киева остается бывшая столица региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230628/obstrel-1880804275.html
мелитополь
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мелитополь, запорожская область, владимир рогов, киев
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Владимир Рогов, Киев
В Мелитополе прогремели по меньшей мере шесть взрывов, сообщил Рогов

Рогов: в Мелитополе Запорожской области прогремели по меньшей мере шесть взрывов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
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© РИА Новости / Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. В Мелитополе прогремела серия взрывов, подробности уточняются, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"В Мелитополе прозвучала серия взрывов. На данный момент речь идет о шести взрывах", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, подробности уточняются.
Запорожская область стала российским регионом по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем Киева остается бывшая столица региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
Вчера, 00:10
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьВладимир РоговКиев
 
 
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