https://ria.ru/20230628/melitopol-1880806176.html

В Мелитополе прогремели по меньшей мере шесть взрывов, сообщил Рогов

В Мелитополе прогремели по меньшей мере шесть взрывов, сообщил Рогов - РИА Новости, 28.06.2023

В Мелитополе прогремели по меньшей мере шесть взрывов, сообщил Рогов

В Мелитополе прогремела серия взрывов, подробности уточняются, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T00:59

2023-06-28T00:59

2023-06-28T01:06

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

владимир рогов

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304780_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9fd6cc93087a05140862bd317eb216c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. В Мелитополе прогремела серия взрывов, подробности уточняются, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."В Мелитополе прозвучала серия взрывов. На данный момент речь идет о шести взрывах", - написал он в Telegram-канале.По его словам, подробности уточняются.Запорожская область стала российским регионом по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем Киева остается бывшая столица региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230628/obstrel-1880804275.html

мелитополь

запорожская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мелитополь, запорожская область, владимир рогов, киев