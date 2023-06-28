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В Мелитополе прогремели по меньшей мере шесть взрывов, сообщил Рогов
В Мелитополе прогремели по меньшей мере шесть взрывов, сообщил Рогов - РИА Новости, 28.06.2023
В Мелитополе прогремели по меньшей мере шесть взрывов, сообщил Рогов
В Мелитополе прогремела серия взрывов, подробности уточняются, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T00:59
2023-06-28T00:59
2023-06-28T01:06
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. В Мелитополе прогремела серия взрывов, подробности уточняются, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."В Мелитополе прозвучала серия взрывов. На данный момент речь идет о шести взрывах", - написал он в Telegram-канале.По его словам, подробности уточняются.Запорожская область стала российским регионом по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем Киева остается бывшая столица региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230628/obstrel-1880804275.html
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мелитополь, запорожская область, владимир рогов, киев
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Владимир Рогов, Киев
В Мелитополе прогремели по меньшей мере шесть взрывов, сообщил Рогов
Рогов: в Мелитополе Запорожской области прогремели по меньшей мере шесть взрывов