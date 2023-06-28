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Президент Мексики намерен передать ВМФ контроль над аэропортами столицы - РИА Новости, 28.06.2023
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04:01 28.06.2023 (обновлено: 14:17 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/meksika-1880811920.html
Президент Мексики намерен передать ВМФ контроль над аэропортами столицы
Президент Мексики намерен передать ВМФ контроль над аэропортами столицы - РИА Новости, 28.06.2023
Президент Мексики намерен передать ВМФ контроль над аэропортами столицы
Правительство Мексики планирует передать ВМФ контроль над международным аэропортом Мехико, проект соглашения опубликован на сайте Национальной комиссии по... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T04:01
2023-06-28T14:17
в мире
мехико (штат)
андрес мануэль лопес обрадор
мексика
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МЕХИКО, 28 июн — РИА Новости. Правительство Мексики планирует передать ВМФ контроль над международным аэропортом Мехико, проект соглашения опубликован на сайте Национальной комиссии по совершенствованию регулирования Conamer.&quot;Полугосударственные организации &quot;Аэропортовая группа Мехико&quot;, &quot;Аэропортовые службы Мехико&quot; и &quot;Международный аэропорт Мехико&quot; объединяются под управлением Министерства военно-морского флота. Настоящее соглашение должно вступить в силу через 60 календарных дней после его опубликования в официальном вестнике Федерации&quot;, — говорится в документе за подписью президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.Кроме того, военные будут контролировать воздушную гавань в Толуке и новый столичный аэропорт Фелипе Анхелеса.Правительство пояснило, что это нужно для сохранения внутренней безопасности на объектах воздушной инфраструктуры Мехико и координации этой работы на федеральном уровне — эти задачи, включающие нейтрализацию незаконного оборота наркотиков, оружия и валюты, законодательно возложены на структуры ВМФ.ВМФ Мексики с начала 2022 года выполняет в международном аэропорту Мехико задачи таможенного и миграционного регулирования, безопасности и управления. Ранее структура находилась под управлением Министерства инфраструктуры, коммуникаций и транспорта. Согласно новым правилам, весь столичный авиационный узел будет представлять собой единую систему под управлением ВМФ.
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в мире, мехико (штат), андрес мануэль лопес обрадор, мексика
В мире, Мехико (штат), Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Мексика
Президент Мексики намерен передать ВМФ контроль над аэропортами столицы

Президент Мексики намерен передать ВМФ контроль над аэропортами Мехико для безопасности

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийАэропорт Мехико
Аэропорт Мехико - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Аэропорт Мехико. Архивное фото
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МЕХИКО, 28 июн — РИА Новости. Правительство Мексики планирует передать ВМФ контроль над международным аэропортом Мехико, проект соглашения опубликован на сайте Национальной комиссии по совершенствованию регулирования Conamer.
«

"Полугосударственные организации "Аэропортовая группа Мехико", "Аэропортовые службы Мехико" и "Международный аэропорт Мехико" объединяются под управлением Министерства военно-морского флота. Настоящее соглашение должно вступить в силу через 60 календарных дней после его опубликования в официальном вестнике Федерации", — говорится в документе за подписью президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Кроме того, военные будут контролировать воздушную гавань в Толуке и новый столичный аэропорт Фелипе Анхелеса.
Правительство пояснило, что это нужно для сохранения внутренней безопасности на объектах воздушной инфраструктуры Мехико и координации этой работы на федеральном уровне — эти задачи, включающие нейтрализацию незаконного оборота наркотиков, оружия и валюты, законодательно возложены на структуры ВМФ.
ВМФ Мексики с начала 2022 года выполняет в международном аэропорту Мехико задачи таможенного и миграционного регулирования, безопасности и управления. Ранее структура находилась под управлением Министерства инфраструктуры, коммуникаций и транспорта. Согласно новым правилам, весь столичный авиационный узел будет представлять собой единую систему под управлением ВМФ.
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В миреМехико (штат)Андрес Мануэль Лопес ОбрадорМексика
 
 
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