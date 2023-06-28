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Российский военный починил САУ под огнем украинских войск - РИА Новости, 28.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:34 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/mekhanik-1880815068.html
Российский военный починил САУ под огнем украинских войск
Российский военный починил САУ под огнем украинских войск - РИА Новости, 28.06.2023
Российский военный починил САУ под огнем украинских войск
Механик-водитель ефрейтор Тамерлан Абдулганиев под огнем украинских войск восстановил поврежденную артиллерийскую установку, после чего расчет смог сменить... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T05:34
2023-06-28T05:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Механик-водитель ефрейтор Тамерлан Абдулганиев под огнем украинских войск восстановил поврежденную артиллерийскую установку, после чего расчет смог сменить позицию и продолжить огонь по противнику, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов. По его словам, в составе расчета самоходной артиллерийской установки Абдулганиев выполнял задачу по нанесению огневого поражения противнику. На одном из участков южнодонецкого направления украинские войска открыли ответный артиллерийский огонь. Личный состав расчета не пострадал, однако осколками был поврежден двигатель артиллерийской установки. "Проявляя мужество, хладнокровие и профессионализм, под огнем противника ефрейтор Тамерлан Абдулганиев быстро определил неисправность и штатными инструментами восстановил поврежденную машину, после этого вывел вверенную ему технику с экипажем из-под огня противника", - сказал Чехов. По его словам, расчет самоходной артиллерийской установки продолжил введение огня по противнику, оперативно сменив позицию.
https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880814934.html
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вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Российский военный починил САУ под огнем украинских войск

Механик-водитель Абдулганиев под огнем украинских войск починил поврежденную САУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Механик-водитель ефрейтор Тамерлан Абдулганиев под огнем украинских войск восстановил поврежденную артиллерийскую установку, после чего расчет смог сменить позицию и продолжить огонь по противнику, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов.
По его словам, в составе расчета самоходной артиллерийской установки Абдулганиев выполнял задачу по нанесению огневого поражения противнику. На одном из участков южнодонецкого направления украинские войска открыли ответный артиллерийский огонь. Личный состав расчета не пострадал, однако осколками был поврежден двигатель артиллерийской установки.
"Проявляя мужество, хладнокровие и профессионализм, под огнем противника ефрейтор Тамерлан Абдулганиев быстро определил неисправность и штатными инструментами восстановил поврежденную машину, после этого вывел вверенную ему технику с экипажем из-под огня противника", - сказал Чехов.
По его словам, расчет самоходной артиллерийской установки продолжил введение огня по противнику, оперативно сменив позицию.
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