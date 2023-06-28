https://ria.ru/20230628/mekhanik-1880815068.html
Российский военный починил САУ под огнем украинских войск
Российский военный починил САУ под огнем украинских войск - РИА Новости, 28.06.2023
Российский военный починил САУ под огнем украинских войск
Механик-водитель ефрейтор Тамерлан Абдулганиев под огнем украинских войск восстановил поврежденную артиллерийскую установку, после чего расчет смог сменить... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T05:34
2023-06-28T05:34
2023-06-28T05:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798648185_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_e2b1c34baef41f3d68c7933e9a797163.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Механик-водитель ефрейтор Тамерлан Абдулганиев под огнем украинских войск восстановил поврежденную артиллерийскую установку, после чего расчет смог сменить позицию и продолжить огонь по противнику, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов. По его словам, в составе расчета самоходной артиллерийской установки Абдулганиев выполнял задачу по нанесению огневого поражения противнику. На одном из участков южнодонецкого направления украинские войска открыли ответный артиллерийский огонь. Личный состав расчета не пострадал, однако осколками был поврежден двигатель артиллерийской установки. "Проявляя мужество, хладнокровие и профессионализм, под огнем противника ефрейтор Тамерлан Абдулганиев быстро определил неисправность и штатными инструментами восстановил поврежденную машину, после этого вывел вверенную ему технику с экипажем из-под огня противника", - сказал Чехов. По его словам, расчет самоходной артиллерийской установки продолжил введение огня по противнику, оперативно сменив позицию.
https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880814934.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798648185_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_a67dc4968c8e15a45d503dfd5197ddd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Российский военный починил САУ под огнем украинских войск
Механик-водитель Абдулганиев под огнем украинских войск починил поврежденную САУ
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Механик-водитель ефрейтор Тамерлан Абдулганиев под огнем украинских войск восстановил поврежденную артиллерийскую установку, после чего расчет смог сменить позицию и продолжить огонь по противнику, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов.
По его словам, в составе расчета самоходной артиллерийской установки Абдулганиев выполнял задачу по нанесению огневого поражения противнику. На одном из участков южнодонецкого направления украинские войска открыли ответный артиллерийский огонь. Личный состав расчета не пострадал, однако осколками был поврежден двигатель артиллерийской установки.
"Проявляя мужество, хладнокровие и профессионализм, под огнем противника ефрейтор Тамерлан Абдулганиев быстро определил неисправность и штатными инструментами восстановил поврежденную машину, после этого вывел вверенную ему технику с экипажем из-под огня противника", - сказал Чехов.
По его словам, расчет самоходной артиллерийской установки продолжил введение огня по противнику, оперативно сменив позицию.
В МИД назвали СВО самой эффективной правозащитной операцией