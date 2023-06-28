https://ria.ru/20230628/mediakhab-1880715230.html

В Калининграде презентовали первый российский медиахаб

В Калининграде презентовали первый российский медиахаб - РИА Новости, 28.06.2023

В Калининграде презентовали первый российский медиахаб

Презентация первого российского медиахаба состоялась в рамках ежегодной конференции для региональных журналистов о трендах рынка телекоммуникаций "Телеком... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:21

2023-06-28T13:21

2023-06-28T13:32

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КАЛИНИНГРАД, 28 июн – РИА Новости. Презентация первого российского медиахаба состоялась в рамках ежегодной конференции для региональных журналистов о трендах рынка телекоммуникаций "Телеком Интенсив", завершившейся в Калининграде."После вымывания иностранных брендов на российском рынке появился запрос на создание инновационных российских продуктов. Так родился медиахаб "Селигер", который для многих потребителей станет центром их дома, поскольку это устройство принципиально нового класса", - сообщил директор по маркетингу мультиплатформенного оператора Триколор Алексей Липилин.Медиахаб разработан специалистами инновационного кластера "Технополис GS" в городе Гусев Калининградской области при участии Триколора. "Селигер" позволит пользователям смотреть спутниковое, эфирное или интернет-телевидение в формате HD и 4К, обеспечивает независимый просмотр на пяти устройствах."Устройство имеет возможность подключаться по сути к любому доступному источнику телевизионного сигнала. Медиахаб разработан с расчетом на максимально эффективное использование трафика", - отметил Липилин.Также медиахаб поддерживает сервис "Триколор Умный дом", которым можно управлять с экрана телевизора, так и с мобильных устройств."Премьера "Селигера" на рынке состоится 21 августа, когда стартует предзаказ", - рассказал коммерческий директор Триколора Олег Стручковский, подчеркнув, что в основу инновационного устройства положены исключительно российские разработки.Стручковский также представил журналистам продуктовое направление Триколора. Оператор уже выпускает под собственным брендом телевизоры, саундабр и проектор. В будущем, по словам коммерческого директора, Триколор планирует запустить целый ряд линеек потребительской электроники, например, роутеры и mesh-системы.В течение четырех дней участники конференции "Телеком Интенсив" более, чем из тридцати городов РФ обсуждали актуальные проблемы рынка телекоммуникаций. Триколор представил новое позиционирование — "Лучшее качество оборудования и гарантия качества сервиса" — и поделился данными по CSI (индекс удовлетворенности клиентов) и NPS (индекс потребительской лояльности). По результатам первого полугодия 2023 года они составили 36 и 92 пункта, соответственно."Наиболее динамичное развитие отмечается на рынке онлайн-кинотеатров. Ни один из сегментов телекоммуникационного рынка не развивается настолько быстро. Сотовая связь, широкополосный интернет, платное телевидение прирастают в год максимум на 2-3%, а онлайн-кинотеатры прирастали в последние года более, чем на 50%, и только в прошлом году – на 5%, что было обусловлено многими факторами – началом СВО и уходом с рынка крупных зарубежных игроков", - отметил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.Тем не менее, рынок онлайн-кинотеатров растет, но что же будут смотреть отечественные зрители после ухода "мейджоров"? Этот вопрос с журналистами обсудили Николай Лебедев (режиссер фильмов "Нюрнберг", "Экипаж", "Легенда №17"), мультипликатор, дважды номинант на премию "Оскар" Константин Бронзит, продюсеры, композиторы, работники телевидения.Как сообщила директор по производству контента Триколора Марина Гаспарян, уже осенью в России начнет вещание новый телеканал, рассчитанный на женскую аудиторию. Основу вещания, по ее словам, составят зарубежные сериалы."Для зрителей нового телеканала мы подготовим 2000 часов контента. В числе сериалов, которые запланированы к эфиру, будут представлены громкие премьеры как для российского телевидения, так и для мирового", - сообщила Гаспарян.Генеральный продюсер Триколора Михаил Анисимов в сессии, посвященной контенту и производству originals, рассказал, что оператор запустил в этом году два масштабных проекта — "Музыка моей страны" и "Театральный абонемент". Благодаря проекту "Театральный абонемент" зрители со всей страны смогут увидеть самобытные постановки и проникнуться традициями различных народностей. В этом году в "Театральном абонементе" участвуют десять национальных театров. Телеверсии спектаклей выйдут эксклюзивно на собственном канале Триколора "Большой эфир". Проект реализуется Триколором при поддержке министерства культуры РФ и АНО "Национальные приоритеты" в рамках национального проекта "Культура", а также при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Ассоциации национальных театров России.Также в деловой программе "Телеком Интенсив" была поднята тема экологии. Экоблогеры, специалисты по телекоммуникациям и журналисты обсудили создание мультиплатформенных экопроектов.

https://ria.ru/20230413/ustroystva-1864943487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, медиа, новости компаний - экономика, экономика