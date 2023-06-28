https://ria.ru/20230628/makron-1880868634.html

Макрон заявил, что потрясен известием об убийстве подростка полицией

Макрон заявил, что потрясен известием об убийстве подростка полицией - РИА Новости, 28.06.2023

Макрон заявил, что потрясен известием об убийстве подростка полицией

Президент Франции Эммануэль Макрон "потрясен" известием о смерти 17-летнего подростка, застреленного накануне полицией, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T12:21

2023-06-28T12:21

2023-06-28T14:44

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 28 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон "потрясен" известием о смерти 17-летнего подростка, застреленного накануне полицией, сообщил официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран."Президент республики в ходе совета министров в среду выразил потрясение этим известием", - передало агентство Франс Пресс слова Верана.Официальный представитель кабмина призвал граждан к "спокойствию" после разразившихся накануне стихийных протестов против действий полиции.Позже Макрон, находящийся с трёхдневной поездкой в Марселе, заявил, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека", назвав этот акт "необъяснимым и непростительным".Он отметил, что необходимо "успокоиться" и дать следователям сделать их работу. "Повсюду необходим порядок. Нам не нужно разжигание ситуации, которая рискует ухудшиться", - заявил президент, слова которого приводит телеканал BFMTV.Мэр Нантера Патрик Жари заявил, что город "пережил один из худших дней в своей истории", призвав к правосудию для убитого подростка, сообщил телеканал.Он призвал граждан воздержаться от беспорядков и посягательств на общественную собственность. По его словам, множеству частных и государственных зданий, включая школу и центры отдыха, был нанесён ущерб. "Город проснулся шокированным, поврежденным, изуродованным и напуганным этой волной насилия. Остановим эту деструктивную спираль", - заявил мэр.Французские правозащитники заявили, что начали расследование произошедшего.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате этого вечером в ряде городов начались беспорядки.Согласно главе МВД Франции Жеральду Дарманену, 31 человек был задержан в ходе беспорядков накануне, 24 полицейских получили лёгкие ранения. Также протестующие сожгли порядка 40 машин.Стихийные акции протеста прошли в Нантере и множественных пригородах Парижа. В городе Мант протестующим удалось поджечь здание мэрии города, пользователи в социальных сетях публиковали видео поджогов и стычек с полицейскими в Марселе, Бордо, Рубе на севере Франции и Кольмаре на востоке страны.Беспорядки прошли в коммунах Ганьи и Клиши-су-Буа в департаменте Сен-Сен-Дени, в парижских пригородах Булонь-Бийанкур и Оне-су-Буа.

https://ria.ru/20230628/frantsiya-1880838777.html

https://ria.ru/20230625/ukraina-1880289082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, париж, эммануэль макрон