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Песков ответил на вопрос о возможном награждении Лукашенко - РИА Новости, 28.06.2023
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13:45 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/lukashenko-1880891390.html
Песков ответил на вопрос о возможном награждении Лукашенко
Песков ответил на вопрос о возможном награждении Лукашенко - РИА Новости, 28.06.2023
Песков ответил на вопрос о возможном награждении Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности награждения белорусского лидера Александра Лукашенко за вклад в разрешение событий 24... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:45
2023-06-28T13:45
попытка вооруженного мятежа
белоруссия
александр лукашенко
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности награждения белорусского лидера Александра Лукашенко за вклад в разрешение событий 24 июня, заявил, что ему не известно о таких планах. "Мне не известно о таких планах", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Лукашенко награжден за вклад в разрешение событий 24 июня. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880772318.html
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попытка вооруженного мятежа, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий песков
Попытка вооруженного мятежа, Белоруссия, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о возможном награждении Лукашенко

Песков заявил, что не знает о планах по награждению Лукашенко после событий 24 июня

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности награждения белорусского лидера Александра Лукашенко за вклад в разрешение событий 24 июня, заявил, что ему не известно о таких планах.
«
"Мне не известно о таких планах", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Лукашенко награжден за вклад в разрешение событий 24 июня.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко рассказал о попытках политологов "вбить клин" между ним и Путиным
27 июня, 18:33
 
Попытка вооруженного мятежаБелоруссияАлександр ЛукашенкоДмитрий Песков
 
 
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