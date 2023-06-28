https://ria.ru/20230628/lukashenko-1880891390.html

Песков ответил на вопрос о возможном награждении Лукашенко

Песков ответил на вопрос о возможном награждении Лукашенко - РИА Новости, 28.06.2023

Песков ответил на вопрос о возможном награждении Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности награждения белорусского лидера Александра Лукашенко за вклад в разрешение событий 24... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:45

2023-06-28T13:45

2023-06-28T13:45

попытка вооруженного мятежа

белоруссия

александр лукашенко

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности награждения белорусского лидера Александра Лукашенко за вклад в разрешение событий 24 июня, заявил, что ему не известно о таких планах. "Мне не известно о таких планах", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Лукашенко награжден за вклад в разрешение событий 24 июня. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880772318.html

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попытка вооруженного мятежа, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий песков