https://ria.ru/20230628/lukashenko-1880887869.html

Песков прокомментировал заявления Лукашенко о событиях 24 июня

Песков прокомментировал заявления Лукашенко о событиях 24 июня - РИА Новости, 28.06.2023

Песков прокомментировал заявления Лукашенко о событиях 24 июня

В Кремле абсолютно нормально отнеслись к формулировкам президента Белоруссии Александра Лукашенко о событиях 24 июня, заявил пресс-секретарь президент РФ... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:33

2023-06-28T13:33

2023-06-28T13:51

в мире

дмитрий песков

александр лукашенко

белоруссия

россия

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евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В Кремле абсолютно нормально отнеслись к формулировкам президента Белоруссии Александра Лукашенко о событиях 24 июня, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков."Нормально абсолютно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле отнеслись к открытости Лукашенко в рассказе о событиях 24 июня.Во вторник Лукашенко заявил, что в минувшие выходные в разговоре с Путиным на фоне действий группы "Вагнер" предложил не торопиться с реализацией принятого на тот момент "жестокого решения мочить"."Здесь никак не комментирую, здесь лучше обращаться именно в администрацию президента Белоруссии", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, могут ли подтвердить в Кремле слова Лукашенко, который рассказал, что Путин якобы был готов "мочить" "Вагнер".В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20230628/lukashenko-1880891390.html

https://ria.ru/20230627/razmeschenie-1880758955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий песков, александр лукашенко, белоруссия, россия, ростов-на-дону, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа