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Песков прокомментировал заявления Лукашенко о событиях 24 июня - РИА Новости, 28.06.2023
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13:33 28.06.2023 (обновлено: 13:51 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/lukashenko-1880887869.html
Песков прокомментировал заявления Лукашенко о событиях 24 июня
Песков прокомментировал заявления Лукашенко о событиях 24 июня - РИА Новости, 28.06.2023
Песков прокомментировал заявления Лукашенко о событиях 24 июня
В Кремле абсолютно нормально отнеслись к формулировкам президента Белоруссии Александра Лукашенко о событиях 24 июня, заявил пресс-секретарь президент РФ... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:33
2023-06-28T13:51
в мире
дмитрий песков
александр лукашенко
белоруссия
россия
ростов-на-дону
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В Кремле абсолютно нормально отнеслись к формулировкам президента Белоруссии Александра Лукашенко о событиях 24 июня, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков."Нормально абсолютно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле отнеслись к открытости Лукашенко в рассказе о событиях 24 июня.Во вторник Лукашенко заявил, что в минувшие выходные в разговоре с Путиным на фоне действий группы "Вагнер" предложил не торопиться с реализацией принятого на тот момент "жестокого решения мочить"."Здесь никак не комментирую, здесь лучше обращаться именно в администрацию президента Белоруссии", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, могут ли подтвердить в Кремле слова Лукашенко, который рассказал, что Путин якобы был готов "мочить" "Вагнер".В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20230628/lukashenko-1880891390.html
https://ria.ru/20230627/razmeschenie-1880758955.html
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в мире, дмитрий песков, александр лукашенко, белоруссия, россия, ростов-на-дону, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа
В мире, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Ростов-на-Дону, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа
Песков прокомментировал заявления Лукашенко о событиях 24 июня

Песков заявил, что в Кремле нормально отнеслись к словам Лукашенко о событиях 24 июня

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В Кремле абсолютно нормально отнеслись к формулировкам президента Белоруссии Александра Лукашенко о событиях 24 июня, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
"Нормально абсолютно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле отнеслись к открытости Лукашенко в рассказе о событиях 24 июня.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Песков ответил на вопрос о возможном награждении Лукашенко
Вчера, 13:45
Во вторник Лукашенко заявил, что в минувшие выходные в разговоре с Путиным на фоне действий группы "Вагнер" предложил не торопиться с реализацией принятого на тот момент "жестокого решения мочить".
«
"Здесь никак не комментирую, здесь лучше обращаться именно в администрацию президента Белоруссии", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, могут ли подтвердить в Кремле слова Лукашенко, который рассказал, что Путин якобы был готов "мочить" "Вагнер".
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко рассказал, где Белоруссия готова разместить ЧВК "Вагнер"
27 июня, 17:36
 
В миреДмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияРостов-на-ДонуЕвгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежа
 
 
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