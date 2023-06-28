https://ria.ru/20230628/lukashenko-1880857349.html
Лукашенко рассказал о развитии партнерства Белоруссии и России
Лукашенко рассказал о развитии партнерства Белоруссии и России - РИА Новости, 28.06.2023
Лукашенко рассказал о развитии партнерства Белоруссии и России
Еще несколько лет назад Минск и Москва выясняли отношения, но сейчас никого не надо агитировать за углубление белорусско-российского партнерства, заявил... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:39
2023-06-28T11:39
2023-06-28T12:02
союзное государство
белоруссия
россия
минск
александр лукашенко
политика
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Еще несколько лет назад Минск и Москва выясняли отношения, но сейчас никого не надо агитировать за углубление белорусско-российского партнерства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в видеообращении к Х Форуму регионов Белоруссии и России, который проходит в Уфе. "Еще несколько лет тому назад мы, порой, выясняли отношения, доказывали что-то друг другу. А в нынешних условиях уже не нужно никого агитировать за развитие партнерства – ни в России, ни в Беларуси", - сказал белорусский лидер.Он напомнил, что взаимная торговля товарами и услугами между двумя странами в прошлом году превысила рекордную планку в 50 миллиардов долларов. Только в нынешнем году состоялось 16 визитов руководителей регионов РФ в Белоруссию. Проводится множество результативных переговоров на различных уровнях."Только по итогам состоявшихся ранее форумов регионов подписаны коммерческие контракты на общую сумму почти в 5 миллиардов долларов. Да, цифры торговой статистики радуют. Но почивать на лаврах слишком рано. Уверен, мы способны на большее", - заявил Лукашенко.Белорусский президент высказался за углубление промышленной кооперации, специализации импортозамещения, прежде всего в микроэлектронике и других высокотехнологичных отраслях, развитие транспортно-логистических коридоров, поиск дополнительных драйверов интеграционных процессов.
https://ria.ru/20230628/immunitet-1880843998.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, политика
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко, Политика
Лукашенко рассказал о развитии партнерства Белоруссии и России
Лукашенко: сейчас никого не нужно агитировать за развитие партнерства Белоруссии и России
МИНСК, 28 июн – РИА Новости.
Еще несколько лет назад Минск и Москва выясняли отношения, но сейчас никого не надо агитировать за углубление белорусско-российского партнерства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в видеообращении
к Х Форуму регионов Белоруссии и России, который проходит в Уфе.
"Еще несколько лет тому назад мы, порой, выясняли отношения, доказывали что-то друг другу. А в нынешних условиях уже не нужно никого агитировать за развитие партнерства – ни в России, ни в Беларуси", - сказал белорусский лидер.
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Он напомнил, что взаимная торговля товарами и услугами между двумя странами в прошлом году превысила рекордную планку в 50 миллиардов долларов. Только в нынешнем году состоялось 16 визитов руководителей регионов РФ в Белоруссию. Проводится множество результативных переговоров на различных уровнях.
«
"Только по итогам состоявшихся ранее форумов регионов подписаны коммерческие контракты на общую сумму почти в 5 миллиардов долларов. Да, цифры торговой статистики радуют. Но почивать на лаврах слишком рано. Уверен, мы способны на большее", - заявил Лукашенко.
Белорусский президент высказался за углубление промышленной кооперации, специализации импортозамещения, прежде всего в микроэлектронике и других высокотехнологичных отраслях, развитие транспортно-логистических коридоров, поиск дополнительных драйверов интеграционных процессов.
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