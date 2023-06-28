https://ria.ru/20230628/lng-1880839187.html

В центре Москвы мотоциклист влетел на полной скорости в автомобиль

В центре Москвы мотоциклист влетел на полной скорости в автомобиль - РИА Новости, 28.06.2023

В центре Москвы мотоциклист влетел на полной скорости в автомобиль

Водитель мотоцикла, ехавший на красный сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем, в результате чего его по инерции отбросило на пешехода, ДТП... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T10:45

2023-06-28T10:45

2023-06-28T10:45

происшествия

авто

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Водитель мотоцикла, ехавший на красный сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем, в результате чего его по инерции отбросило на пешехода, ДТП произошло в районе Трубной площади в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На Трубной площади в районе дома 2 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. По предварительным данным Госавтоинспекции Москвы, водитель мотоцикла двигался на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем. После чего мотоциклиста по инерции отбросило на пешеходный переход и переходившего на разрешающий сигнал светофора мужчину-пешехода", - говорится в сообщении. На видео в телеграм-канале мотоциклист после столкновения на перекрестке делает двойное сальто, пролетев вперед метров десять, и в полете задевает пешехода, который падает на асфальт. Сам водитель приземляется на массивную деревянную клумбу. Как уточняет ГИБДД в телеграм-канале, "в результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и пешеход, которых с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медучреждение". На месте работают оперативные службы города. Движение в том районе затруднено.

https://ria.ru/20230628/general-1880839042.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, москва