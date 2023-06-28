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В центре Москвы мотоциклист влетел на полной скорости в автомобиль - РИА Новости, 28.06.2023
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10:45 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/lng-1880839187.html
В центре Москвы мотоциклист влетел на полной скорости в автомобиль
В центре Москвы мотоциклист влетел на полной скорости в автомобиль - РИА Новости, 28.06.2023
В центре Москвы мотоциклист влетел на полной скорости в автомобиль
Водитель мотоцикла, ехавший на красный сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем, в результате чего его по инерции отбросило на пешехода, ДТП... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:45
2023-06-28T10:45
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Водитель мотоцикла, ехавший на красный сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем, в результате чего его по инерции отбросило на пешехода, ДТП произошло в районе Трубной площади в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На Трубной площади в районе дома 2 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. По предварительным данным Госавтоинспекции Москвы, водитель мотоцикла двигался на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем. После чего мотоциклиста по инерции отбросило на пешеходный переход и переходившего на разрешающий сигнал светофора мужчину-пешехода", - говорится в сообщении. На видео в телеграм-канале мотоциклист после столкновения на перекрестке делает двойное сальто, пролетев вперед метров десять, и в полете задевает пешехода, который падает на асфальт. Сам водитель приземляется на массивную деревянную клумбу. Как уточняет ГИБДД в телеграм-канале, "в результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и пешеход, которых с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медучреждение". На месте работают оперативные службы города. Движение в том районе затруднено.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В центре Москвы мотоциклист влетел на полной скорости в автомобиль

В Москве мотоциклист, проехав на красный, влетел в авто, сделал кульбит и сбил пешехода

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Водитель мотоцикла, ехавший на красный сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем, в результате чего его по инерции отбросило на пешехода, ДТП произошло в районе Трубной площади в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"На Трубной площади в районе дома 2 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. По предварительным данным Госавтоинспекции Москвы, водитель мотоцикла двигался на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем. После чего мотоциклиста по инерции отбросило на пешеходный переход и переходившего на разрешающий сигнал светофора мужчину-пешехода", - говорится в сообщении.
На видео в телеграм-канале мотоциклист после столкновения на перекрестке делает двойное сальто, пролетев вперед метров десять, и в полете задевает пешехода, который падает на асфальт. Сам водитель приземляется на массивную деревянную клумбу.
Как уточняет ГИБДД в телеграм-канале, "в результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и пешеход, которых с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медучреждение".
На месте работают оперативные службы города. Движение в том районе затруднено.
Александр Травников - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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