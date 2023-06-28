https://ria.ru/20230628/letchiki-1880808731.html
Среди погибших 24 июня летчиков были двое военных Псковского гарнизона
Среди погибших 24 июня летчиков были двое военных Псковского гарнизона - РИА Новости, 28.06.2023
Среди погибших 24 июня летчиков были двое военных Псковского гарнизона
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, назвал имена двух военнослужащих Псковского... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T02:14
2023-06-28T02:14
2023-06-28T07:10
россия
белоруссия
псковская область
владимир путин
михаил ведерников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, назвал имена двух военнослужащих Псковского территориального гарнизона, которые оказались в числе военных летчиков, погибших при событиях 24 июня.Глава региона отметил, что среди военных летчиков, которых упомянул президент России Владимир Путин, были и военнослужащие Псковского территориального гарнизона: члены экипажа боевого вертолета Ка-52 подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Ведерников заявил, что пилоты были до конца верны присяге и сделали все для защиты страны.Губернатор выразил соболезнования родным погибших. "Мы всегда будем помнить тех, кто олицетворяет славу и честь наших военных", - добавил он.Сложные условияПрезидент России Владимир Путин во вторник в ходе выступления в Кремле заявил, что военнослужащим во время попытки военного мятежа пришлось работать в очень сложных условиях, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Связано это была в первую очередь с тем, что работать приходилось на оживленных трассах, отметил президент.Глава государства выразил сожаление в связи с гибелью пилотов, назвав это боевыми потерями. "Наши товарищи погибли, защищая Отечество. Говорю это без всякого пафоса и без всякого преувеличения", - сказал он.Верность воинской присягеПрезидент России заявил, обращаясь к военнослужащим, что они защитили конституционный строй, безопасность и свободу граждан, фактически остановив начало гражданской войны. Путин особо отметил четкие и слаженные действия, которыми военнослужащие доказали свою верность народу России и воинской присяге.Народ и армия не встали на сторону мятежников, решимость и мужество военных, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа, подчеркнул президент.В ходе своего обращения к военным президент России попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания."В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи, летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ, и свой воинский долг", - сказал Путин. "Прошу почтить их память минутой молчания".Попытка вооруженного мятежаДвадцать третьего июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. ФСБ возбудило против главы ЧВК Евгения Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа.По словам Владимира Путина, действия мятежников являлись преступной авантюрой и предательством страны.Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.Накануне стало известно, что ФСБ закрыло уголовное дело.
https://ria.ru/20230627/stoltenberg-1880800418.html
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https://ria.ru/20230627/putin-1880723831.html
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россия, белоруссия, псковская область, владимир путин, михаил ведерников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Белоруссия, Псковская область, Владимир Путин, Михаил Ведерников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Среди погибших 24 июня летчиков были двое военных Псковского гарнизона
Губернатор Псковской области Ведерников назвал имена двух погибших 24 июня пилотов Ка-52
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале
, назвал имена двух военнослужащих Псковского территориального гарнизона, которые оказались в числе военных летчиков, погибших при событиях 24 июня.
Глава региона отметил, что среди военных летчиков, которых упомянул президент России Владимир Путин
, были и военнослужащие Псковского территориального гарнизона: члены экипажа боевого вертолета Ка-52 подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Ведерников заявил, что пилоты были до конца верны присяге и сделали все для защиты страны.
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Губернатор выразил соболезнования родным погибших. "Мы всегда будем помнить тех, кто олицетворяет славу и честь наших военных", - добавил он.
Президент России Владимир Путин во вторник в ходе выступления в Кремле заявил, что военнослужащим во время попытки военного мятежа пришлось работать в очень сложных условиях, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Связано это была в первую очередь с тем, что работать приходилось на оживленных трассах, отметил президент.
Глава государства выразил сожаление в связи с гибелью пилотов, назвав это боевыми потерями. "Наши товарищи погибли, защищая Отечество. Говорю это без всякого пафоса и без всякого преувеличения", - сказал он.
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Верность воинской присяге
Президент России заявил, обращаясь к военнослужащим, что они защитили конституционный строй, безопасность и свободу граждан, фактически остановив начало гражданской войны. Путин особо отметил четкие и слаженные действия, которыми военнослужащие доказали свою верность народу России и воинской присяге.
Народ и армия не встали на сторону мятежников, решимость и мужество военных, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа, подчеркнул президент.
В ходе своего обращения к военным президент России попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания.
"В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи, летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ, и свой воинский долг", - сказал Путин. "Прошу почтить их память минутой молчания".
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Попытка вооруженного мятежа
Двадцать третьего июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
. ФСБ возбудило против главы ЧВК Евгения Пригожина
уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
По словам Владимира Путина, действия мятежников являлись преступной авантюрой и предательством страны.
Как стало известно позднее, президент Белоруссии
Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.
Накануне стало известно, что ФСБ закрыло уголовное дело.
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