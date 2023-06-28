https://ria.ru/20230628/letchiki-1880808731.html

Среди погибших 24 июня летчиков были двое военных Псковского гарнизона

Среди погибших 24 июня летчиков были двое военных Псковского гарнизона - РИА Новости, 28.06.2023

Среди погибших 24 июня летчиков были двое военных Псковского гарнизона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, назвал имена двух военнослужащих Псковского... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T02:14

2023-06-28T02:14

2023-06-28T07:10

россия

белоруссия

псковская область

владимир путин

михаил ведерников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, назвал имена двух военнослужащих Псковского территориального гарнизона, которые оказались в числе военных летчиков, погибших при событиях 24 июня.Глава региона отметил, что среди военных летчиков, которых упомянул президент России Владимир Путин, были и военнослужащие Псковского территориального гарнизона: члены экипажа боевого вертолета Ка-52 подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Ведерников заявил, что пилоты были до конца верны присяге и сделали все для защиты страны.Губернатор выразил соболезнования родным погибших. "Мы всегда будем помнить тех, кто олицетворяет славу и честь наших военных", - добавил он.Сложные условияПрезидент России Владимир Путин во вторник в ходе выступления в Кремле заявил, что военнослужащим во время попытки военного мятежа пришлось работать в очень сложных условиях, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Связано это была в первую очередь с тем, что работать приходилось на оживленных трассах, отметил президент.Глава государства выразил сожаление в связи с гибелью пилотов, назвав это боевыми потерями. "Наши товарищи погибли, защищая Отечество. Говорю это без всякого пафоса и без всякого преувеличения", - сказал он.Верность воинской присягеПрезидент России заявил, обращаясь к военнослужащим, что они защитили конституционный строй, безопасность и свободу граждан, фактически остановив начало гражданской войны. Путин особо отметил четкие и слаженные действия, которыми военнослужащие доказали свою верность народу России и воинской присяге.Народ и армия не встали на сторону мятежников, решимость и мужество военных, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа, подчеркнул президент.В ходе своего обращения к военным президент России попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания."В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи, летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ, и свой воинский долг", - сказал Путин. "Прошу почтить их память минутой молчания".Попытка вооруженного мятежаДвадцать третьего июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. ФСБ возбудило против главы ЧВК Евгения Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа.По словам Владимира Путина, действия мятежников являлись преступной авантюрой и предательством страны.Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.Накануне стало известно, что ФСБ закрыло уголовное дело.

https://ria.ru/20230627/stoltenberg-1880800418.html

https://ria.ru/20230627/vagner-1880798579.html

https://ria.ru/20230627/putin-1880723831.html

https://ria.ru/20230627/putin-1880723551.html

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россия, белоруссия, псковская область, владимир путин, михаил ведерников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)