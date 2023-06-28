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Швейцария отклонила заявку на продажу 96 танков Leopard Украине
Швейцария отклонила заявку на продажу 96 танков Leopard Украине - РИА Новости, 28.06.2023
Швейцария отклонила заявку на продажу 96 танков Leopard Украине
Швейцария отклонила заявку компании Ruag SА на продажу Украине 96 танков Leopard-1 A5 через Германию, сообщил Федеральный совет страны на своем сайте. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:00
2023-06-28T14:00
2023-06-28T14:31
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ЖЕНЕВА, 28 июн — РИА Новости. Швейцария отклонила заявку компании Ruag SА на продажу Украине 96 танков Leopard-1 A5 через Германию, сообщил Федеральный совет страны на своем сайте."(Федеральный совет. — Прим. ред.) поставил во главу угла аспекты политики нейтралитета Швейцарии, а также надежность правового государства", — сказано в документе.В ведомстве назвали запрос несовместимым с действующим законодательством страны."Такая продажа, в частности, противоречила бы закону о военном имуществе и привела бы к изменению политики нейтралитета Швейцарии", — добавляется в заявлении.В совете уточнили, что заявка касалась 96 неэксплуатируемых боевых танков Leopard 1 A5, дислоцированных в Италии, которые должны были быть отремонтированы в Германии, после чего их планировали реэкспортировать на Украину.В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт произведенного в стране оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Берн, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, неоднократно отклонял запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.
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экономика, швейцария, украина, германия
Экономика, Швейцария, Украина, Специальная военная операция на Украине, Германия
Швейцария отклонила заявку на продажу 96 танков Leopard Украине
Швейцария отклонила заявку Ruag SА на продажу 96 танков Leopard 1 A5 Украине через ФРГ
ЖЕНЕВА, 28 июн — РИА Новости.
Швейцария отклонила заявку компании Ruag SА на продажу Украине 96 танков Leopard-1 A5 через Германию, сообщил Федеральный совет страны на своем сайте
.
«
"(Федеральный совет. — Прим. ред.) поставил во главу угла аспекты политики нейтралитета Швейцарии, а также надежность правового государства", — сказано в документе.
В ведомстве назвали запрос несовместимым с действующим законодательством страны.
"Такая продажа, в частности, противоречила бы закону о военном имуществе и привела бы к изменению политики нейтралитета Швейцарии", — добавляется в заявлении.
В совете уточнили, что заявка касалась 96 неэксплуатируемых боевых танков Leopard 1 A5, дислоцированных в Италии
, которые должны были быть отремонтированы в Германии, после чего их планировали реэкспортировать на Украину.
В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт произведенного в стране оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Берн, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, неоднократно отклонял запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации.
Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.
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