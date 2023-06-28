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Никто не хочет ядерной войны, отметил Лавров - РИА Новости, 28.06.2023
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17:17 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/lavrov-1880949357.html
Никто не хочет ядерной войны, отметил Лавров
Никто не хочет ядерной войны, отметил Лавров - РИА Новости, 28.06.2023
Никто не хочет ядерной войны, отметил Лавров
Никто не хочет ядерной войны, но говорить об этом в отсутствие системы стратегической стабильности означает "полагаться на авось", заявил министр иностранных... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:17
2023-06-28T17:17
россия
сша
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Никто не хочет ядерной войны, но говорить об этом в отсутствие системы стратегической стабильности означает "полагаться на авось", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра", которое было опубликовано на официальном сайте МИД России. "Никто не хочет ядерной войны, но не зря создавались, несмотря на это желание избежать ядерную войну, противовесы в виде тех договоров, о которых мы с вами говорили - противоракетной обороны, (о) ракетах средней и меньшей дальности и Договор о стратегических наступательных вооружениях. Поэтому полагаться на авось - я не знал, что это американская традиция, я думал, что это русская традиция. Оказывается, американцы нас здесь даже переплюнули", - сказал Лавров.По его словам, именно для снижения рисков существовала международная система договоренностей и обеспечения стратегической стабильности, которая, как отметил министр, была разрушена США.
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россия, сша, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Никто не хочет ядерной войны, отметил Лавров

Лавров: никто не хочет ядерной войны, но США в этом вопросе полагаются на авось

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Никто не хочет ядерной войны, но говорить об этом в отсутствие системы стратегической стабильности означает "полагаться на авось", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра", которое было опубликовано на официальном сайте МИД России.
«
"Никто не хочет ядерной войны, но не зря создавались, несмотря на это желание избежать ядерную войну, противовесы в виде тех договоров, о которых мы с вами говорили - противоракетной обороны, (о) ракетах средней и меньшей дальности и Договор о стратегических наступательных вооружениях. Поэтому полагаться на авось - я не знал, что это американская традиция, я думал, что это русская традиция. Оказывается, американцы нас здесь даже переплюнули", - сказал Лавров.
По его словам, именно для снижения рисков существовала международная система договоренностей и обеспечения стратегической стабильности, которая, как отметил министр, была разрушена США.
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РоссияСШАСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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