https://ria.ru/20230628/lavrov-1880949357.html

Никто не хочет ядерной войны, отметил Лавров

Никто не хочет ядерной войны, отметил Лавров - РИА Новости, 28.06.2023

Никто не хочет ядерной войны, отметил Лавров

Никто не хочет ядерной войны, но говорить об этом в отсутствие системы стратегической стабильности означает "полагаться на авось", заявил министр иностранных... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T17:17

2023-06-28T17:17

2023-06-28T17:17

россия

сша

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Никто не хочет ядерной войны, но говорить об этом в отсутствие системы стратегической стабильности означает "полагаться на авось", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра", которое было опубликовано на официальном сайте МИД России. "Никто не хочет ядерной войны, но не зря создавались, несмотря на это желание избежать ядерную войну, противовесы в виде тех договоров, о которых мы с вами говорили - противоракетной обороны, (о) ракетах средней и меньшей дальности и Договор о стратегических наступательных вооружениях. Поэтому полагаться на авось - я не знал, что это американская традиция, я думал, что это русская традиция. Оказывается, американцы нас здесь даже переплюнули", - сказал Лавров.По его словам, именно для снижения рисков существовала международная система договоренностей и обеспечения стратегической стабильности, которая, как отметил министр, была разрушена США.

https://ria.ru/20230626/ruletka-1880366981.html

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Наталья Макарова

россия, сша, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)