https://ria.ru/20230628/lavrov-1880943004.html
Лавров рассказал о встрече по Украине в Копенгагене
Лавров рассказал о встрече по Украине в Копенгагене - РИА Новости, 28.06.2023
Лавров рассказал о встрече по Украине в Копенгагене
На встрече в Копенгагене по мирному урегулированию украинского кризиса в отношении приглашенных страны пытались использовать нечистоплотные подходы по склонению РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:43
2023-06-28T16:43
2023-06-28T17:11
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копенгаген
сергей лавров
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. На встрече в Копенгагене по мирному урегулированию украинского кризиса в отношении приглашенных страны пытались использовать нечистоплотные подходы по склонению к поддержке плана Зеленского, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью в передаче "Большая игра" на Первом канале, видеозапись интервью выложило МИД РФ.Лавров отметил, что на форуме по мирному урегулированию ситуации на Украине, которая прошла без участия России, приглашенные страны пытались обрабатывать в поддержку формулы мира Зеленского."Я слышал, что такие нечистоплотные приемы там имели место быть: когда в ответ на трезвые возражения по поводу реалистичности этого плана Зеленского, который означает капитуляцию, им говорят: а вы его не поддерживаете, там есть пункты, которые не касаются войны, а которые касаются продовольственной и энергетической безопасности", - сказал глава МИД.
https://ria.ru/20230628/lavrov-1880944346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, копенгаген, сергей лавров, россия
В мире, Украина, Копенгаген, Сергей Лавров, Россия
Лавров рассказал о встрече по Украине в Копенгагене
Лавров: на встрече в Копенгагене по Украине пытались давить на приглашенные страны