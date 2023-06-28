https://ria.ru/20230628/lavrov-1880943004.html

Лавров рассказал о встрече по Украине в Копенгагене

Лавров рассказал о встрече по Украине в Копенгагене - РИА Новости, 28.06.2023

Лавров рассказал о встрече по Украине в Копенгагене

На встрече в Копенгагене по мирному урегулированию украинского кризиса в отношении приглашенных страны пытались использовать нечистоплотные подходы по склонению РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:43

2023-06-28T16:43

2023-06-28T17:11

в мире

украина

копенгаген

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. На встрече в Копенгагене по мирному урегулированию украинского кризиса в отношении приглашенных страны пытались использовать нечистоплотные подходы по склонению к поддержке плана Зеленского, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью в передаче "Большая игра" на Первом канале, видеозапись интервью выложило МИД РФ.Лавров отметил, что на форуме по мирному урегулированию ситуации на Украине, которая прошла без участия России, приглашенные страны пытались обрабатывать в поддержку формулы мира Зеленского."Я слышал, что такие нечистоплотные приемы там имели место быть: когда в ответ на трезвые возражения по поводу реалистичности этого плана Зеленского, который означает капитуляцию, им говорят: а вы его не поддерживаете, там есть пункты, которые не касаются войны, а которые касаются продовольственной и энергетической безопасности", - сказал глава МИД.

https://ria.ru/20230628/lavrov-1880944346.html

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копенгаген

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, копенгаген, сергей лавров, россия