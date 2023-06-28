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Лавров рассказал о встрече по Украине в Копенгагене - РИА Новости, 28.06.2023
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16:43 28.06.2023 (обновлено: 17:11 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/lavrov-1880943004.html
Лавров рассказал о встрече по Украине в Копенгагене
Лавров рассказал о встрече по Украине в Копенгагене - РИА Новости, 28.06.2023
Лавров рассказал о встрече по Украине в Копенгагене
На встрече в Копенгагене по мирному урегулированию украинского кризиса в отношении приглашенных страны пытались использовать нечистоплотные подходы по склонению РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:43
2023-06-28T17:11
в мире
украина
копенгаген
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. На встрече в Копенгагене по мирному урегулированию украинского кризиса в отношении приглашенных страны пытались использовать нечистоплотные подходы по склонению к поддержке плана Зеленского, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью в передаче "Большая игра" на Первом канале, видеозапись интервью выложило МИД РФ.Лавров отметил, что на форуме по мирному урегулированию ситуации на Украине, которая прошла без участия России, приглашенные страны пытались обрабатывать в поддержку формулы мира Зеленского."Я слышал, что такие нечистоплотные приемы там имели место быть: когда в ответ на трезвые возражения по поводу реалистичности этого плана Зеленского, который означает капитуляцию, им говорят: а вы его не поддерживаете, там есть пункты, которые не касаются войны, а которые касаются продовольственной и энергетической безопасности", - сказал глава МИД.
https://ria.ru/20230628/lavrov-1880944346.html
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в мире, украина, копенгаген, сергей лавров, россия
В мире, Украина, Копенгаген, Сергей Лавров, Россия
Лавров рассказал о встрече по Украине в Копенгагене

Лавров: на встрече в Копенгагене по Украине пытались давить на приглашенные страны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. На встрече в Копенгагене по мирному урегулированию украинского кризиса в отношении приглашенных страны пытались использовать нечистоплотные подходы по склонению к поддержке плана Зеленского, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью в передаче "Большая игра" на Первом канале, видеозапись интервью выложило МИД РФ.
Лавров отметил, что на форуме по мирному урегулированию ситуации на Украине, которая прошла без участия России, приглашенные страны пытались обрабатывать в поддержку формулы мира Зеленского.
"Я слышал, что такие нечистоплотные приемы там имели место быть: когда в ответ на трезвые возражения по поводу реалистичности этого плана Зеленского, который означает капитуляцию, им говорят: а вы его не поддерживаете, там есть пункты, которые не касаются войны, а которые касаются продовольственной и энергетической безопасности", - сказал глава МИД.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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