https://ria.ru/20230628/lavrov-1880924292.html

Москва не примет обвинения в разрушении системы стабильности, заявил Лавров

Москва не примет обвинения в разрушении системы стабильности, заявил Лавров - РИА Новости, 28.06.2023

Москва не примет обвинения в разрушении системы стабильности, заявил Лавров

Москва не принимает обвинений в том, что Россия разрушила систему стратегической стабильности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:31

2023-06-28T15:31

2023-06-28T15:31

москва

россия

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Москва не принимает обвинений в том, что Россия разрушила систему стратегической стабильности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра", фрагмент которой был показан в эфире Первого канала. "Я не могу принять обвинения в том, что мы разрушили систему стратегической стабильности", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20230620/davydov-1879234032.html

москва

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, сергей лавров, в мире