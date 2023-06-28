https://ria.ru/20230628/lavrov-1880924292.html
Москва не примет обвинения в разрушении системы стабильности, заявил Лавров
Москва не примет обвинения в разрушении системы стабильности, заявил Лавров - РИА Новости, 28.06.2023
Москва не примет обвинения в разрушении системы стабильности, заявил Лавров
Москва не принимает обвинений в том, что Россия разрушила систему стратегической стабильности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:31
2023-06-28T15:31
2023-06-28T15:31
москва
россия
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Москва не принимает обвинений в том, что Россия разрушила систему стратегической стабильности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра", фрагмент которой был показан в эфире Первого канала. "Я не могу принять обвинения в том, что мы разрушили систему стратегической стабильности", - сказал Лавров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, сергей лавров, в мире
Москва, Россия, Сергей Лавров, В мире
Москва не примет обвинения в разрушении системы стабильности, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Москва не примет обвинения в разрушении стратегической стабильности