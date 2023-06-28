https://ria.ru/20230628/lavra-1880811620.html

В РПЦЗ раскритиковали идею вывоза на Запад святынь Киево-Печерской лавры

В РПЦЗ раскритиковали идею вывоза на Запад святынь Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 28.06.2023

В РПЦЗ раскритиковали идею вывоза на Запад святынь Киево-Печерской лавры

Инициаторам вывоза святынь Киево-Печерской лавры на Запад чужды вера народа и ценности православной церкви, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярии... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T03:45

2023-06-28T03:45

2023-06-28T03:46

религия

россия

киев

сергей нарышкин

мария захарова

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

юнеско

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Инициаторам вывоза святынь Киево-Печерской лавры на Запад чужды вера народа и ценности православной церкви, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода Русской Православной зарубежной Церкви (РПЦЗ) протоиерей Серафим Ган. "Вывоз святынь будет означать, что ни вера народа, ни ценности церкви православной не нужны тем, кто принимает такого рода решения", - сказал Ган. В понедельник Служба внешней разведки РФ (СВР) сообщила со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина, что между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей святых, и передаче их западным странам. Отец Серафим Ган выразил непонимание, зачем нужно лишать верующих утешения и возможности поклониться святыням в нынешние сложные времена. "Святыни Киево-Печерской лавры, пребывающие в ее стенах и пещерах, принадлежат народу и Церкви. Они должны оставаться с верующими людьми", - сказал он. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планируемый вывоз ценностей Киево-Печерской лавры за границу примером преступного курса властей в Киеве на разрушение традиционных основ украинского общества.

https://ria.ru/20230626/lavra-1880580791.html

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россия, киев, сергей нарышкин, мария захарова, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), юнеско