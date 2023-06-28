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Умерла звезда "Эммануэль" Изабель Лакамп - РИА Новости, 28.06.2023
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Культура
 
16:15 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/lakamp-1880930797.html
Умерла звезда "Эммануэль" Изабель Лакамп
Умерла звезда "Эммануэль" Изабель Лакамп - РИА Новости, 28.06.2023
Умерла звезда "Эммануэль" Изабель Лакамп
Звезда фильма "Эммануэль: Антидевственница", актриса и писательница Изабель Лакамп умерла в возрасте 68 лет. Об этом сообщил News In France. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:15
2023-06-28T16:15
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Звезда фильма "Эммануэль: Антидевственница", актриса и писательница Изабель Лакамп умерла в возрасте 68 лет. Об этом сообщил News In France. Знаменитость ушла из жизни после многолетней борьбы с онкологией. Место и время ее похорон пока еще неизвестны. У артистки остался сын Каспар. Актриса обрела популярность благодаря участию в провокационных проектах. Она снялась в продолжении знаменитой киноленты "Эммануэль" и в фильмах "Сад пыток", "Адский поезд", "Мраморное сердце" и многих других. Знаменитость также озвучивала героиню Джози Паккард из сериала "Твин Пикс" на французском языке. Первым литературным произведением Лакамп стал роман "Жизнь дракона", который был выпущен в 1986 году. Она написала более 10 книг за писательскую карьеру.
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знаменитости, кино, литература
Культура, Знаменитости, Кино, Литература
Умерла звезда "Эммануэль" Изабель Лакамп

Звезда "Эммануэль" Изабель Лакамп умерла от рака

© AFP 2023 / JACQUES DEMARTHONАктриса Изабель Лакамп
Актриса Изабель Лакамп - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AFP 2023 / JACQUES DEMARTHON
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Звезда фильма "Эммануэль: Антидевственница", актриса и писательница Изабель Лакамп умерла в возрасте 68 лет. Об этом сообщил News In France.
Знаменитость ушла из жизни после многолетней борьбы с онкологией. Место и время ее похорон пока еще неизвестны. У артистки остался сын Каспар.
Актриса обрела популярность благодаря участию в провокационных проектах. Она снялась в продолжении знаменитой киноленты "Эммануэль" и в фильмах "Сад пыток", "Адский поезд", "Мраморное сердце" и многих других. Знаменитость также озвучивала героиню Джози Паккард из сериала "Твин Пикс" на французском языке.
Первым литературным произведением Лакамп стал роман "Жизнь дракона", который был выпущен в 1986 году. Она написала более 10 книг за писательскую карьеру.
 
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