https://ria.ru/20230628/lakamp-1880930797.html

Умерла звезда "Эммануэль" Изабель Лакамп

Умерла звезда "Эммануэль" Изабель Лакамп - РИА Новости, 28.06.2023

Умерла звезда "Эммануэль" Изабель Лакамп

Звезда фильма "Эммануэль: Антидевственница", актриса и писательница Изабель Лакамп умерла в возрасте 68 лет. Об этом сообщил News In France. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:15

2023-06-28T16:15

2023-06-28T16:15

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Звезда фильма "Эммануэль: Антидевственница", актриса и писательница Изабель Лакамп умерла в возрасте 68 лет. Об этом сообщил News In France. Знаменитость ушла из жизни после многолетней борьбы с онкологией. Место и время ее похорон пока еще неизвестны. У артистки остался сын Каспар. Актриса обрела популярность благодаря участию в провокационных проектах. Она снялась в продолжении знаменитой киноленты "Эммануэль" и в фильмах "Сад пыток", "Адский поезд", "Мраморное сердце" и многих других. Знаменитость также озвучивала героиню Джози Паккард из сериала "Твин Пикс" на французском языке. Первым литературным произведением Лакамп стал роман "Жизнь дракона", который был выпущен в 1986 году. Она написала более 10 книг за писательскую карьеру.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, кино, литература