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Умерла звезда "Эммануэль" Изабель Лакамп
Умерла звезда "Эммануэль" Изабель Лакамп - РИА Новости, 28.06.2023
Умерла звезда "Эммануэль" Изабель Лакамп
Звезда фильма "Эммануэль: Антидевственница", актриса и писательница Изабель Лакамп умерла в возрасте 68 лет. Об этом сообщил News In France. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:15
2023-06-28T16:15
2023-06-28T16:15
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Звезда фильма "Эммануэль: Антидевственница", актриса и писательница Изабель Лакамп умерла в возрасте 68 лет. Об этом сообщил News In France. Знаменитость ушла из жизни после многолетней борьбы с онкологией. Место и время ее похорон пока еще неизвестны. У артистки остался сын Каспар. Актриса обрела популярность благодаря участию в провокационных проектах. Она снялась в продолжении знаменитой киноленты "Эммануэль" и в фильмах "Сад пыток", "Адский поезд", "Мраморное сердце" и многих других. Знаменитость также озвучивала героиню Джози Паккард из сериала "Твин Пикс" на французском языке. Первым литературным произведением Лакамп стал роман "Жизнь дракона", который был выпущен в 1986 году. Она написала более 10 книг за писательскую карьеру.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, кино, литература
Культура, Знаменитости, Кино, Литература
Умерла звезда "Эммануэль" Изабель Лакамп
Звезда "Эммануэль" Изабель Лакамп умерла от рака
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости.
Звезда фильма "Эммануэль: Антидевственница", актриса и писательница Изабель Лакамп умерла в возрасте 68 лет. Об этом сообщил
News In France.
Знаменитость ушла из жизни после многолетней борьбы с онкологией. Место и время ее похорон пока еще неизвестны. У артистки остался сын Каспар.
Актриса обрела популярность благодаря участию в провокационных проектах. Она снялась в продолжении знаменитой киноленты "Эммануэль" и в фильмах "Сад пыток", "Адский поезд", "Мраморное сердце" и многих других. Знаменитость также озвучивала героиню Джози Паккард из сериала "Твин Пикс" на французском языке.
Первым литературным произведением Лакамп стал роман "Жизнь дракона", который был выпущен в 1986 году. Она написала более 10 книг за писательскую карьеру.