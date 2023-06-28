https://ria.ru/20230628/kurorty-1880996026.html

Решетников рассказал о развитии трасс на горных курортах Северного Кавказа

Решетников рассказал о развитии трасс на горных курортах Северного Кавказа - РИА Новости, 28.06.2023

Решетников рассказал о развитии трасс на горных курортах Северного Кавказа

Протяженность трасс на горных курортах Северного Кавказа будет удвоена к 2030 году, а число подъемников вырастет в 2,5 раза, заявил министр экономического... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T21:37

2023-06-28T21:37

2023-06-28T21:37

туризм

экономика

северный кавказ

архыз

эльбрус

максим решетников

владимир путин

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Протяженность трасс на горных курортах Северного Кавказа будет удвоена к 2030 году, а число подъемников вырастет в 2,5 раза, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "С 2020 года корпорация "Кавказ.РФ" вложила в развитие курортов Архыз, Эльбрус, Ведучи, Мамисон 30 миллиардов рублей из федерального бюджета. Построено 17 крупных объектов горнолыжной и инженерной инфраструктуры: канатные дороги, трассы, энергосети, автомобильные дороги. К 2030 году еще удвоим протяженность трасс и в 2,5 раза увеличим число подъемников", - сказал Решетников на совещании с участием президента РоссииВладимира Путина.Он также рассказал, что в прошлом году было продано 2,5 миллиона ски-пассов, что в 2,5 раза больше, чем в 2019 году.

https://ria.ru/20230628/putin-1880995166.html

северный кавказ

архыз

эльбрус

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Наталья Макарова

экономика, северный кавказ, архыз, эльбрус, максим решетников, владимир путин