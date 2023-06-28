https://ria.ru/20230628/kurorty-1880996026.html
Решетников рассказал о развитии трасс на горных курортах Северного Кавказа
Решетников рассказал о развитии трасс на горных курортах Северного Кавказа - РИА Новости, 28.06.2023
Решетников рассказал о развитии трасс на горных курортах Северного Кавказа
Протяженность трасс на горных курортах Северного Кавказа будет удвоена к 2030 году, а число подъемников вырастет в 2,5 раза, заявил министр экономического... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T21:37
2023-06-28T21:37
2023-06-28T21:37
туризм
экономика
северный кавказ
архыз
эльбрус
максим решетников
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Протяженность трасс на горных курортах Северного Кавказа будет удвоена к 2030 году, а число подъемников вырастет в 2,5 раза, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "С 2020 года корпорация "Кавказ.РФ" вложила в развитие курортов Архыз, Эльбрус, Ведучи, Мамисон 30 миллиардов рублей из федерального бюджета. Построено 17 крупных объектов горнолыжной и инженерной инфраструктуры: канатные дороги, трассы, энергосети, автомобильные дороги. К 2030 году еще удвоим протяженность трасс и в 2,5 раза увеличим число подъемников", - сказал Решетников на совещании с участием президента РоссииВладимира Путина.Он также рассказал, что в прошлом году было продано 2,5 миллиона ски-пассов, что в 2,5 раза больше, чем в 2019 году.
https://ria.ru/20230628/putin-1880995166.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, северный кавказ, архыз, эльбрус, максим решетников, владимир путин
Туризм, Экономика, Северный Кавказ, Архыз, Эльбрус, Максим Решетников, Владимир Путин
Решетников рассказал о развитии трасс на горных курортах Северного Кавказа
Решетников: протяженность трасс на горных курортах Северного Кавказа удвоится к 2030 году