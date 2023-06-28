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Кулеба посетовал на ожидающих "блокбастер" от украинского контрнаступления - РИА Новости, 28.06.2023
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03:19 28.06.2023 (обновлено: 03:21 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/kuleba-1880810556.html
Кулеба посетовал на ожидающих "блокбастер" от украинского контрнаступления
Кулеба посетовал на ожидающих "блокбастер" от украинского контрнаступления - РИА Новости, 28.06.2023
Кулеба посетовал на ожидающих "блокбастер" от украинского контрнаступления
Украинским силам требуется время, чтобы показать результат в наступлении, но "все хотят блокбастер", заявил в интервью телекомпании CNN глава МИД Украины... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T03:19
2023-06-28T03:21
владимир путин
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
нато
киев
украина
россия
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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Украинским силам требуется время, чтобы показать результат в наступлении, но "все хотят блокбастер", заявил в интервью телекомпании CNN глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Я понимаю, что мы поколение "Нетфликса", и каждый хочет блокбастер, но иногда вещи требуют времени для своего развития, особенно когда на кону жизни людей", - сказал министр. Основными проблемами, с которыми сталкиваются украинцы в наступлении, он назвал минные поля, укрепленные оборонительные линии и доминирование России в воздухе. "Это три фактора, которые доставляют нам больше всего проблем. Но и на их фоне мы постепенно продвигаемся вперед", - утверждает Кулеба. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230626/kontrnastuplenie-1880465354.html
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владимир путин, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, нато, киев, украина, россия
Владимир Путин, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины, НАТО, Киев, Украина, Россия
Кулеба посетовал на ожидающих "блокбастер" от украинского контрнаступления

Глава МИД Украины Кулеба: контрнаступление требует времени, но все хотят блокбастер

© AP Photo / John MinchilloМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / John Minchillo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Украинским силам требуется время, чтобы показать результат в наступлении, но "все хотят блокбастер", заявил в интервью телекомпании CNN глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«
"Я понимаю, что мы поколение "Нетфликса", и каждый хочет блокбастер, но иногда вещи требуют времени для своего развития, особенно когда на кону жизни людей", - сказал министр.
Основными проблемами, с которыми сталкиваются украинцы в наступлении, он назвал минные поля, укрепленные оборонительные линии и доминирование России в воздухе. "Это три фактора, которые доставляют нам больше всего проблем. Но и на их фоне мы постепенно продвигаемся вперед", - утверждает Кулеба.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта.
Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму.
На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.
По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
СМИ: Белый дом назвал первые результаты контрнаступления ВСУ отрезвляющими
26 июня, 14:04
 
Владимир ПутинДмитрий КулебаВооруженные силы УкраиныНАТОКиевУкраинаРоссия
 
 
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