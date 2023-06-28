https://ria.ru/20230628/krym-1880855862.html

Туроператоры рассказали, насколько на самом деле подешевел отдых в Крыму

Туроператоры рассказали, насколько на самом деле подешевел отдых в Крыму - РИА Новости, 28.06.2023

Туроператоры рассказали, насколько на самом деле подешевел отдых в Крыму

По данным туроператоров, отели Крыма заполнены примерно наполовину, при этом отдых на полуострове подешевел на 15-20 процентов. Эксперты ожидают, что в... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T12:34

2023-06-28T12:34

2023-06-28T12:34

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. По данным туроператоров, отели Крыма заполнены примерно наполовину, при этом отдых на полуострове подешевел на 15-20 процентов. Эксперты ожидают, что в июле-августе ситуация изменится."Нервные перестали ездить""Крым потерял 25-28 процентов туристов, – говорит вице-президент АТОР, руководитель компании "Дельфин" Сергей Ромашкин. – Последние события мало что изменили. Да, у туристов были проблемы с дорогой в субботу. Но в итоге все добрались и отдыхают".По его мнению, сейчас в Крыму "та публика, которая достаточно устойчива к новостному фону". "Все нервные перестали ездить в Крым еще в прошлом году. Остались те, кто хорошо знает полуостров, и их невозможно сбить с дороги, – поясняет эксперт. – В этом году они все равно приедут отдыхать, и таких много".Но по сравнению с другими южными морскими направлениями Крым проигрывает. "Мы наблюдаем снижение бронирований на 40 процентов по сравнению с прошлым годом. – говорит Оксана Булах, коммерческий директор Национального туроператора Алеан. – Это единственное "морское" направление, популярность которого упала. Другие туристические центры черноморского побережья – Анапа, Сочи, Геленджик, курорты Абхазии – уже сейчас демонстрируют существенный прирост по бронированиям на июль и август".Цены ниже, загрузка – тожеПри этом по ценам те, кто приедут в Крым – выиграют. Оксана Булах объясняет, в среднем стоимость отдыха в Крыму снизились на 15-20 процентов по сравнению с прошлым годом. Некоторые отели вернулись к ценам 2019-го, причем гостиницы от этих цен дают еще и дополнительные скидки.Для сравнения: стоимость размещения на курортах Краснодарского края повысилась: в Анапе и Геленджике – на семь-десять процентов, в Сочи – до 15 процентов.Такие же данные по Крыму – удешевление на 15-20 процентов – назвал и Сергей Ромашкин. Он добавил, что все категории гостиниц – "пятерки", "четверки", трешки" – равномерно снижают цены."В среднем разница в стоимости тура в Крым и на курорты Краснодарского края составляет 30-40 процентов", – уточняет Оксана Булах. При этом, по оценкам компании "Алеан", популярные отели и санатории Крыма загружены на 50-70 процентов, бюджетные городские объекты – в среднем на 30-35 процентов. Для сравнения: в Сочи гостиницы в среднем заполнены на 70 процентов, а в Анапе качественный эконом-сегмент занят на 80 процентов.Сложная логистика и хорошие новостиСергей Ромашкин уточняет, что цены в Крыму туристов устраивали и в прошлом году, проблема – логистическая. "Например, если я не могу купить билет на поезд, и у меня нет машины, как я поеду? Никак! Какой бы низкой цена ни была", – говорит Сергей Ромашкин.Он напоминает, что у компаний были попытки организовать автобусные туры в прошлом году. "Мы в нем тоже участвовали, но эксперимент оказался неудачным, они плохо продавались", – указывает Ромашкин.Впрочем, по его словам, есть хорошие новости: спрос на июль-август спрос растет. "Сейчас бронируется начало и середина июля, – говорит эксперт. – Возможно туристы сконцентрируют свои поездки на двух летних месяцах, как это и было год назад".Он напоминает, что в 2022 году при неудачном мае и июне, в июле-августе загрузка была хорошей, и, вероятно, этот сценарий повторится в этом году. По мнению вице-президента АТОР, в этом году полуостров примет примерно четыре-пять миллионов туристов.

https://ria.ru/20230614/lager-1878002707.html

https://ria.ru/20230608/krym-1876955982.html

https://ria.ru/20230619/oteli-1879204643.html

республика крым

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Лана Баева

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