https://ria.ru/20230628/koran-1881004931.html

Депутат Госдумы назвал мракобесием сожжение Корана в Швеции

Депутат Госдумы назвал мракобесием сожжение Корана в Швеции - РИА Новости, 28.06.2023

Депутат Госдумы назвал мракобесием сожжение Корана в Швеции

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал мракобесием сожжение Корана в Швеции. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T23:21

2023-06-28T23:21

2023-06-28T23:21

швеция

леонид ивлев

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал мракобесием сожжение Корана в Швеции. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщило, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Швеции Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". "Коран - это главная священная книга мусульман. Я - православный, но я чту Коран, эта книга - великое достояние человечества. Можно не быть мусульманином, но нельзя быть мракобесом, нельзя сжигать Коран", - сказал РИА Новости Ивлев. По его мнению, причастных к данной провокации непременно настигнет наказание. "Всевышний, при всей его доброте, покарает за это преступление", - подчеркнул Ивлев. Ранее сообщалось, что в ГД РФ внесен проект постановления о заявлении Думы об оскорблении чувств мусульман в Швеции, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

https://ria.ru/20230628/koran-1880982457.html

https://ria.ru/20230628/koran-1880990447.html

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швеция, леонид ивлев, госдума рф, стокгольм (город), россия