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Депутат Госдумы назвал мракобесием сожжение Корана в Швеции - РИА Новости, 28.06.2023
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23:21 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/koran-1881004931.html
Депутат Госдумы назвал мракобесием сожжение Корана в Швеции
Депутат Госдумы назвал мракобесием сожжение Корана в Швеции - РИА Новости, 28.06.2023
Депутат Госдумы назвал мракобесием сожжение Корана в Швеции
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал мракобесием сожжение Корана в Швеции. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T23:21
2023-06-28T23:21
швеция
леонид ивлев
госдума рф
стокгольм (город)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал мракобесием сожжение Корана в Швеции. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщило, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Швеции Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". "Коран - это главная священная книга мусульман. Я - православный, но я чту Коран, эта книга - великое достояние человечества. Можно не быть мусульманином, но нельзя быть мракобесом, нельзя сжигать Коран", - сказал РИА Новости Ивлев. По его мнению, причастных к данной провокации непременно настигнет наказание. "Всевышний, при всей его доброте, покарает за это преступление", - подчеркнул Ивлев. Ранее сообщалось, что в ГД РФ внесен проект постановления о заявлении Думы об оскорблении чувств мусульман в Швеции, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
https://ria.ru/20230628/koran-1880982457.html
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швеция, леонид ивлев, госдума рф, стокгольм (город), россия
Швеция, Леонид Ивлев, Госдума РФ, Стокгольм (город), Россия
Депутат Госдумы назвал мракобесием сожжение Корана в Швеции

Депутат Госдумы от крымского региона Ивлев назвал мракобесием сожжение Корана в Швеции

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал мракобесием сожжение Корана в Швеции.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщило, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Швеции Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно".
Верующие в мечети Аль-Марджани перед праздничной молитвой в праздник Курбан-Байрам - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Депутат Госдумы назвал сожжение Корана в Стокгольме "рецидивом сатанизма"
Вчера, 19:47
«
"Коран - это главная священная книга мусульман. Я - православный, но я чту Коран, эта книга - великое достояние человечества. Можно не быть мусульманином, но нельзя быть мракобесом, нельзя сжигать Коран", - сказал РИА Новости Ивлев.
По его мнению, причастных к данной провокации непременно настигнет наказание.
«
"Всевышний, при всей его доброте, покарает за это преступление", - подчеркнул Ивлев.
Ранее сообщалось, что в ГД РФ внесен проект постановления о заявлении Думы об оскорблении чувств мусульман в Швеции, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
В России неуважение к Корану является преступлением, заявил Путин
Вчера, 20:41
 
ШвецияЛеонид ИвлевГосдума РФСтокгольм (город)Россия
 
 
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