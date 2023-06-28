https://ria.ru/20230628/koran-1880995934.html

Госдеп высказался о сожжении Корана в Швеции

Госдеп высказался о сожжении Корана в Швеции - РИА Новости, 28.06.2023

Госдеп высказался о сожжении Корана в Швеции

США считают сожжение религиозных текстов неуважительным и вредным, заявил заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель, прокомментировав... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T21:37

2023-06-28T21:37

2023-06-28T21:47

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США считают сожжение религиозных текстов неуважительным и вредным, заявил заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель, прокомментировав сожжение Корана в Швеции и добавив, что это не влияет на позицию Вашингтона о необходимости скорейшего вступления страны в НАТО.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщило, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Швеции Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно"."Сожжение и очернение религиозных текстов может быть глубоко неуважительным и вредным", - сообщил он на брифинге, комментируя сожжение Корана в Швеции.Патель добавил, что действия, которые могут являться законными, "не обязательно должны быть уместными", и уточнил, что Швеция, по мнению Вашингтона, разделяет ценности НАТО, а Штаты продолжают считать, что европейской стране следует как можно скорее стать членом альянса.

https://ria.ru/20230628/koran-1880982457.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230628/koran-1880991953.html

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в мире, швеция, сша, государственный департамент сша, нато, здоровье - общество, вашингтон (штат)