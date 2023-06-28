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Госдеп высказался о сожжении Корана в Швеции - РИА Новости, 28.06.2023
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21:37 28.06.2023 (обновлено: 21:47 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/koran-1880995934.html
Госдеп высказался о сожжении Корана в Швеции
Госдеп высказался о сожжении Корана в Швеции - РИА Новости, 28.06.2023
Госдеп высказался о сожжении Корана в Швеции
США считают сожжение религиозных текстов неуважительным и вредным, заявил заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель, прокомментировав... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T21:37
2023-06-28T21:47
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США считают сожжение религиозных текстов неуважительным и вредным, заявил заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель, прокомментировав сожжение Корана в Швеции и добавив, что это не влияет на позицию Вашингтона о необходимости скорейшего вступления страны в НАТО.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщило, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Швеции Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно"."Сожжение и очернение религиозных текстов может быть глубоко неуважительным и вредным", - сообщил он на брифинге, комментируя сожжение Корана в Швеции.Патель добавил, что действия, которые могут являться законными, "не обязательно должны быть уместными", и уточнил, что Швеция, по мнению Вашингтона, разделяет ценности НАТО, а Штаты продолжают считать, что европейской стране следует как можно скорее стать членом альянса.
https://ria.ru/20230628/koran-1880982457.html
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в мире, швеция, сша, государственный департамент сша, нато, здоровье - общество, вашингтон (штат)
В мире, Швеция, США, Государственный департамент США, НАТО, Здоровье - Общество, Вашингтон (штат)
Госдеп высказался о сожжении Корана в Швеции

Госдеп посчитал сожжение Корана в Швеции неуважительным поступком

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США считают сожжение религиозных текстов неуважительным и вредным, заявил заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель, прокомментировав сожжение Корана в Швеции и добавив, что это не влияет на позицию Вашингтона о необходимости скорейшего вступления страны в НАТО.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщило, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Швеции Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно".
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«
"Сожжение и очернение религиозных текстов может быть глубоко неуважительным и вредным", - сообщил он на брифинге, комментируя сожжение Корана в Швеции.
Патель добавил, что действия, которые могут являться законными, "не обязательно должны быть уместными", и уточнил, что Швеция, по мнению Вашингтона, разделяет ценности НАТО, а Штаты продолжают считать, что европейской стране следует как можно скорее стать членом альянса.
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