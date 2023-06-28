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В Стокгольме прошла разрешенная полицией акция с сожжением Корана - РИА Новости, 28.06.2023
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Религия
 
17:46 28.06.2023 (обновлено: 18:45 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/koran-1880955097.html
В Стокгольме прошла разрешенная полицией акция с сожжением Корана
В Стокгольме прошла разрешенная полицией акция с сожжением Корана - РИА Новости, 28.06.2023
В Стокгольме прошла разрешенная полицией акция с сожжением Корана
Мужчина разорвал и сжег Коран у главной мечети в Стокгольме, сообщило агентство Reuters. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:46
2023-06-28T18:45
религия
стокгольм (город)
в мире
швеция
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мужчина разорвал и сжег Коран у главной мечети в Стокгольме, сообщило агентство Reuters.За его действиями наблюдали около двухсот человек: сначала акционист вырвал страницы из Священного Писания, вытер ими свою обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее.Некоторые из присутствующих выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста против подобного поступка. Полиция задержала одного из них после того, как он пытался бросить камень в акциониста.Провести протестную акцию с сожжением Корана в первый день праздника Курбан-байрам разрешила шведская полиция, сообщало AFP. Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон назвал это решение "законным, но неуместным". При этом он отказался рассуждать о влиянии ситуации на вступление страны в НАТО.В апреле Административный суд Стокгольма признал необоснованным отказ полиции разрешить аналогичное мероприятие у посольств Ирака и Турции. Отмечалось, что оснований для запрета было недостаточно.В начале 2023 года лидер правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан публично сжег Коран перед зданием дипмиссии Турции, разгорелся международный скандал.В своей речи политик раскритиковал турецкого президента Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда. В Анкаре после этого заявили, что не собираются поддерживать заявку Швеции на вступление в НАТО.
https://ria.ru/20230318/koran-1858795611.html
https://ria.ru/20230523/koran-1873704533.html
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стокгольм (город), в мире, швеция
Религия, Стокгольм (город), В мире, Швеция
В Стокгольме прошла разрешенная полицией акция с сожжением Корана

У главной мечети в Стокгольме прошла разрешенная полицией акция с сожжением Корана

© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRANDСалван Момика во время акции около мечети в Стокгольме
Салван Момика во время акции около мечети в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRAND
Салван Момика во время акции около мечети в Стокгольме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мужчина разорвал и сжег Коран у главной мечети в Стокгольме, сообщило агентство Reuters.
За его действиями наблюдали около двухсот человек: сначала акционист вырвал страницы из Священного Писания, вытер ими свою обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее.
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Некоторые из присутствующих выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста против подобного поступка. Полиция задержала одного из них после того, как он пытался бросить камень в акциониста.
Провести протестную акцию с сожжением Корана в первый день праздника Курбан-байрам разрешила шведская полиция, сообщало AFP. Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон назвал это решение "законным, но неуместным". При этом он отказался рассуждать о влиянии ситуации на вступление страны в НАТО.
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В апреле Административный суд Стокгольма признал необоснованным отказ полиции разрешить аналогичное мероприятие у посольств Ирака и Турции. Отмечалось, что оснований для запрета было недостаточно.
В начале 2023 года лидер правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан публично сжег Коран перед зданием дипмиссии Турции, разгорелся международный скандал.
В своей речи политик раскритиковал турецкого президента Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда. В Анкаре после этого заявили, что не собираются поддерживать заявку Швеции на вступление в НАТО.
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