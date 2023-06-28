https://ria.ru/20230628/kontrnastuplenie-1880987691.html

"Бывает только в сказках": Киев признал тяжелую правду о контрнаступлении

"Бывает только в сказках": Киев признал тяжелую правду о контрнаступлении - РИА Новости, 28.06.2023

"Бывает только в сказках": Киев признал тяжелую правду о контрнаступлении

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что хотел бы более быстрых темпов украинского контрнаступления. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T20:23

2023-06-28T20:23

2023-06-28T21:50

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

алексей данилов

владимир путин

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что хотел бы более быстрых темпов украинского контрнаступления."Очень хотелось бы, чтобы все было быстрее, но так бывает только в сказках. Это тяжелая работа, каждый день. Это фронт, это не прогулка. Нужно набраться терпения", — сказал Данилов в эфире всеукраинского телемарафона.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. Как заявил накануне президент Владимир Путин, Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала атаки, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю — 41 танк и 102 бронемашины. По словам главы государства, украинские войска при наступлении несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

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украина, россия, киев, алексей данилов, владимир путин, совет национальной безопасности и обороны украины