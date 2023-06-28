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"Бывает только в сказках": Киев признал тяжелую правду о контрнаступлении - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 28.06.2023 (обновлено: 21:50 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/kontrnastuplenie-1880987691.html
"Бывает только в сказках": Киев признал тяжелую правду о контрнаступлении
"Бывает только в сказках": Киев признал тяжелую правду о контрнаступлении - РИА Новости, 28.06.2023
"Бывает только в сказках": Киев признал тяжелую правду о контрнаступлении
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что хотел бы более быстрых темпов украинского контрнаступления. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T20:23
2023-06-28T21:50
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
алексей данилов
владимир путин
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что хотел бы более быстрых темпов украинского контрнаступления.&quot;Очень хотелось бы, чтобы все было быстрее, но так бывает только в сказках. Это тяжелая работа, каждый день. Это фронт, это не прогулка. Нужно набраться терпения&quot;, — сказал Данилов в эфире всеукраинского телемарафона.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. Как заявил накануне президент Владимир Путин, Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала атаки, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю — 41 танк и 102 бронемашины. По словам главы государства, украинские войска при наступлении несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
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украина, россия, киев, алексей данилов, владимир путин, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Алексей Данилов, Владимир Путин, Совет национальной безопасности и обороны Украины
"Бывает только в сказках": Киев признал тяжелую правду о контрнаступлении

Секретарь СНБО Украины Данилов: быстрое контрнаступление бывает только в сказках

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что хотел бы более быстрых темпов украинского контрнаступления.
«

"Очень хотелось бы, чтобы все было быстрее, но так бывает только в сказках. Это тяжелая работа, каждый день. Это фронт, это не прогулка. Нужно набраться терпения", — сказал Данилов в эфире всеукраинского телемарафона.

Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. Как заявил накануне президент Владимир Путин, Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала атаки, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю — 41 танк и 102 бронемашины. По словам главы государства, украинские войска при наступлении несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевАлексей ДаниловВладимир ПутинСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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