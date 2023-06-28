https://ria.ru/20230628/kontrnastuplenie-1880987691.html
"Бывает только в сказках": Киев признал тяжелую правду о контрнаступлении
"Бывает только в сказках": Киев признал тяжелую правду о контрнаступлении - РИА Новости, 28.06.2023
"Бывает только в сказках": Киев признал тяжелую правду о контрнаступлении
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что хотел бы более быстрых темпов украинского контрнаступления. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T20:23
2023-06-28T20:23
2023-06-28T21:50
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
алексей данилов
владимир путин
совет национальной безопасности и обороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_8c29ec91f7a4f707fb0efe879b782c21.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что хотел бы более быстрых темпов украинского контрнаступления."Очень хотелось бы, чтобы все было быстрее, но так бывает только в сказках. Это тяжелая работа, каждый день. Это фронт, это не прогулка. Нужно набраться терпения", — сказал Данилов в эфире всеукраинского телемарафона.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. Как заявил накануне президент Владимир Путин, Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала атаки, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю — 41 танк и 102 бронемашины. По словам главы государства, украинские войска при наступлении несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b59d65ca36baad4f6c5d7b4fb375393d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, киев, алексей данилов, владимир путин, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Алексей Данилов, Владимир Путин, Совет национальной безопасности и обороны Украины
"Бывает только в сказках": Киев признал тяжелую правду о контрнаступлении
Секретарь СНБО Украины Данилов: быстрое контрнаступление бывает только в сказках