https://ria.ru/20230628/konkurs-1880875523.html
Россиянка стала второй на конкурсе красоты в Индии
Россиянка стала второй на конкурсе красоты в Индии - РИА Новости, 28.06.2023
Россиянка стала второй на конкурсе красоты в Индии
Жительница Красноярска Дарья Бочарова стала первой вице-миссис на международном конкурсе красоты Mrs Glam World – 2023 в Индии. Об этом сообщили на странице... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:24
2023-06-28T13:24
2023-06-28T13:24
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Жительница Красноярска Дарья Бочарова стала первой вице-миссис на международном конкурсе красоты Mrs Glam World – 2023 в Индии. Об этом сообщили на странице события в соцсети. "Эти эмоции останутся на всю жизнь. Я познакомилась с другими участницами. Я учила весь персонал русскому. У нас были пресс-конференции и ответы на вопросы, когда не было времени на подготовку. Рассказала всем о России. Даже было грустно прощаться", – поделилась Бочарова. Первой вице-мисс 35 лет, она в браке и воспитывает двоих детей. Бочарова работает директором модельного агентства, а в свободное время увлекается спортом и фотографией.Россиянка прошла несколько этапов, среди которых были творческий конкурс и спортивное состязание. В финале прошло два дефиле – в народных костюмах и вечерних нарядах. Конкурентками Бочаровой стали 29 участниц из других стран – Японии, Индии, Африки, Испании, Малайзии и других. С ней соревновались замужние девушки в возрасте от 21 года до 48 лет. Первое место в конкурсе заняла представительница Индии Пуджа Мохан, а второй вице-мисс стала Ниран Нраа из Малайзии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, малайзия, красноярск, россия, новости шоу-бизнеса, стиль
Шоубиз, Индия, Малайзия, Красноярск, Россия, Новости шоу-бизнеса, стиль
Россиянка стала второй на конкурсе красоты в Индии
Жительница Красноярска Дарья Бочарова стала второй на конкурсе красоты в Индии
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Жительница Красноярска Дарья Бочарова стала первой вице-миссис на международном конкурсе красоты Mrs Glam World – 2023 в Индии. Об этом сообщили на странице события в соцсети.
«
"Эти эмоции останутся на всю жизнь. Я познакомилась с другими участницами. Я учила весь персонал русскому. У нас были пресс-конференции и ответы на вопросы, когда не было времени на подготовку. Рассказала всем о России. Даже было грустно прощаться", – поделилась Бочарова.
Первой вице-мисс 35 лет, она в браке и воспитывает двоих детей. Бочарова работает директором модельного агентства, а в свободное время увлекается спортом и фотографией.
Россиянка прошла несколько этапов, среди которых были творческий конкурс и спортивное состязание.
В финале прошло два дефиле – в народных костюмах и вечерних нарядах. Конкурентками Бочаровой стали 29 участниц из других стран – Японии, Индии, Африки, Испании, Малайзии и других. С ней соревновались замужние девушки в возрасте от 21 года до 48 лет.
Первое место в конкурсе заняла представительница Индии Пуджа Мохан, а второй вице-мисс стала Ниран Нраа из Малайзии.
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