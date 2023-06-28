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Жена Зеленского испугалась, что украинцы станут психически больными
Жена Зеленского испугалась, что украинцы станут психически больными - РИА Новости, 28.06.2023
Жена Зеленского испугалась, что украинцы станут психически больными
Жена президента Украины Елена Зеленская опасается, что военные действия в стране негативно скажутся на психическом здоровье ее жителей. Об этом она заявила в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:18
2023-06-28T15:18
2023-06-28T18:22
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Жена президента Украины Елена Зеленская опасается, что военные действия в стране негативно скажутся на психическом здоровье ее жителей. Об этом она заявила в интервью "РБК-Украина"."По данным, например, исследований Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие годы у каждого пятого украинца будет риск возникновения или развития заболеваний, связанных с ментальным здоровьем", — сказала Зеленская.По ее словам, выносливость украинцев, о которой "говорит весь мир", имеет свои пределы. Население со временем сломается и будет чаще страдать психическими расстройствами, резюмировала супруга президента.Ранее в ВОЗ заявляли, что каждый четвертый человек на Украине сталкивается с риском серьезных психических расстройств. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, елена зеленская, воз
В мире, Украина, Елена Зеленская, ВОЗ
Жена Зеленского испугалась, что украинцы станут психически больными
Жена Зеленского боится, что украинцы станут психически больными из-за конфликта с Россией